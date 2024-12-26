infoBRICS: ВС Великобритании сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава

Вооруженные силы Великобритании сталкиваются с серьезной нехваткой личного состава, пишет infoBRICS. Британские солдаты массово увольняются из армии, а притока новых кадров нет. По мнению автора, это связано с низкими денежным довольствием военнослужащих и политической ситуацией.

Лукас Лейрос

Похоже, что западные армии сталкиваются с серьезным кризисом, несмотря на усилия их правительств по подготовке к конфликтному сценарию. Британские военнослужащие начали массово увольняться из армии. Многие новобранцы покидают свои посты, отказываясь продолжать службу в армии. Это подрывает планы Великобритании по наращиванию оборонного потенциала и ставит под сомнение саму легитимность британского правительства.

Так, по данным The Telegraph, с ноября 2023 года по октябрь 2024 года британскую армию покинули более 15 тысяч военнослужащих. За тот же период Вооруженные силы (ВС) набрали чуть более 12 тысяч человек, что привело к сокращению численности британской армии. Эксперты опасаются, что это может стать тенденцией, ведущей к постепенному ослаблению ВС Великобритании.

"Солдаты покидают вооруженные силы с угрожающей скоростью (...) Впервые за всю историю Великобритании на тысячу человек приходится всего два военнослужащих. С января по октябрь 2024 года британскую армию покинули 15 119 человек. Из них 7 778 были учтены как „добровольный отток“ — те, кто решил уйти по собственному желанию. За тот же период на службу в вооруженные силы поступило чуть более 12 тысяч человек, что привело к сокращению численности армии", — говорится в статье.

Важно подчеркнуть, что эти данные получены на фоне усилий Лондона по укреплению своих ослабленных вооруженных сил. Британское правительство выступает с масштабными инициативами по укреплению вооруженных сил и повышению обороноспособности. Одним из главных стимулов является повышение заработной платы на шесть процентов — это самое высокое повышение за последние двадцать лет. Тем не менее зарплата военнослужащих все еще ниже средней зарплаты британских госслужащих.

"В июле Минобороны Великобритании анонсировало крупнейшее за 22 года повышение денежного довольствия, стремясь удержать талантливых военнослужащих. Однако последние данные свидетельствуют о том, что прибавка оказалась недостаточно большой — новобранцы в вооруженных силах остаются одними из самых низкооплачиваемых госслужащих в Великобритании. Реальная заработная плата рядовых в армии выросла только на 1,9% с 2011 года по сравнению с 13,39% у только вышедшего на работу младшего медицинского персонала и 10,14% у машинистов поездов. Опрос военнослужащих, опубликованный в мае, показал, что удовлетворенность базовым денежным довольствием находится на самом низком уровне за всю историю", — добавляет автор статьи.

Великобритании не удается убедить военнослужащих оставаться в армии. Даже увеличение денежного довольствия не способно заставить молодых британцев остаться в рядах Вооруженных сил. Дело в том, что британцы просто не хотят служить своей стране и участвовать [в случае необходимости] в вооруженных конфликтах.

Такая ситуация объясняется многими факторами. Низкая зарплата является серьезной проблемой, поскольку молодым британцам неинтересно оставаться в армии, учитывая высокую стоимость жизни и деньги, предлагаемые за военную службу. Однако это не единственный фактор, который следует учитывать. Немаловажную роль также играют политические и психологические условия.

Правительство активно занимается промывкой мозгов, пытаясь заставить британцев поверить в существование военной угрозы, якобы исходящей от России. Лондон поощряет внутри страны ту же антироссийскую пропаганду, что уже давно распространилась на Украине, в Польше и странах Прибалтики. Это часть плана НАТО по разжиганию паранойи по поводу "российской угрозы", чтобы оправдать свою систематическую военную помощь Украине. Попытка нарастить оборонный потенциал перед лицом так называемых "новых угроз" является результатом промывки мозгов: Лондон призывает молодых британцев готовиться к неминуемой войне [с Россией].

Однако, как и во многих других западных странах, подданные британской короны сомневаются в легитимности этих мер. Простые британцы, похоже, не верят в так называемую "российскую угрозу", и всем кажется совершенно очевидным, что это беспочвенный политический нарратив, придуманный исключительно для легитимизации военных усилий НАТО. Крайне сложно мотивировать молодых парней вступать в армию, когда у них нет чувства патриотизма, пытаясь заманить их исключительно деньгами и нереалистичными политическими нарративами. Это объясняет, почему так много молодых британцев отказываются от службы.

Лучшее, что может сделать Великобритания, — это уважать решение своих граждан и прекратить любые параноидальные инициативы по наращиванию оборонного потенциала, избегая участия в зарубежных войнах.