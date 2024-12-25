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РИА Новости

"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию в зоне СВО

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Oleg Petrasiuk

Меркурис: ситуация на Украине становится похожей на катастрофу

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Военное положение Украины приобретает признаки катастрофы, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.

"Катастрофическая картина. Множатся сообщения о том, что украинские войска все больше деморализованы. <…> Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе. Украинские атаки и контратаки все безуспешны", — сказал он.

Из сводки Минобороны России на 24 декабря следует, что потери украинских войск за сутки составили до 1480 человек. Кроме того, ВСУ потеряли 65 беспилотников самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий полевой артиллерии и минометов и 17 единиц специальной военной автомобильной техники.

Газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 года, в 2024 году против них возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается в пехоте и штурмовых бригадах.

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