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Техкульт

ESA использует португальские субмарины для изучения долгих космических путешествий

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Субмарина

ВМС Португалии выделили военную подлодку класса Tridente для реализации проекта Европейского космического агентства под названием «SubSea». Он посвящен изучению особенностей длительного пребывания людей в замкнутом пространстве при выполнении ими особо ответственных миссий. Это своего рода имитация космического полета на большие расстояния — например, к Марсу и иным планетам.

Человечество использует подлодки более столетия, а атомные субмарины, которые способны месяцами оставаться в полной изоляции — не менее полувека. Соответственно, все ключевые аспекты безопасности, жизнедеятельности и сохранения психического здоровья экипажа внутри давно отработаны. Однако у ЕКА есть свои задачи, которые отличаются от типичной работы подводников, поэтому агентство решило использовать подлодки для проведения собственных исследований.

Субмарина

В проекте «SubSea» примут участие 25 добровольцев из университетов Германии, Португалии и Италии. Им предстоит провести под водой 60 дней, в условиях нарастающего стресса и скуки. У этих людей нет военной подготовки, поэтому стоит ожидать трудности с дисциплиной и сохранением здоровой атмосферы в коллективе. Но как раз это и является главным предметом исследования. Первая, пробная группа, уже вернулась из короткого путешествия под водой. У них были собраны биоматериалы для измерения маркеров стресса и состояния иммунитета. Давно доказано, что человек способен физически и морально адаптироваться к жизни в условиях стресса и изоляции, но как именно это лучше делать — все еще под вопросом.

Александр Мартыненко

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Страны
Германия
Италия
Португалия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Trident
Марс
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