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Деловая газета "Взгляд"

Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году

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Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году
Успехи БРИКС стали триумфом российской дипломатии в 2024 году.
Источник изображения: @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Эксперты оценили рост влияния России на Глобальном Юге в 2024 году

В 2024 году заметно выросло стремление стран Глобального Юга к суверенитету. Олицетворением этого движения стал саммит БРИКС в Казани, где собрались не только лидеры стран – участниц организации, но и многочисленные партнеры Москвы из других государств. По мнению экспертов, Казанский саммит сыграл решающую роль в деле построения многополярного мира – и даже Западу пришлось считаться с результатами работы российских дипломатов.

Статус партнеров БРИКС с 1 января приобретут Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, перечисленные страны пригласят на отдельные заседания в рамках организации. Кроме того, в настоящий момент ожидается ответ на приглашения со стороны еще четырех государств.

Решение о создании списка стран – партнеров БРИКС было принято в этом году на Казанском саммите. Данное событие, по мнению многих экспертов, стало триумфом российской дипломатии. Организация продолжает развиваться вопреки давлению западных стран, а также проявила себя в качестве площадки, где великие державы могут решать свои противоречия.

Однако работа России со странами Глобального Юга рамками БРИКС не ограничивается. Так, во время визита Владимира Путина в КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Параллельно с этим встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине показала очередное укрепление отношений РФ и Поднебесной.

То же самое можно сказать и о визитах премьера Индии Нарендры Моди не только в Казань, но и в Москву несколькими месяцами ранее. Параллельно с этим активно развивались отношения и с другими странами Евразии, которые посещал президент России: среди них Казахстан, Узбекистан, Вьетнам, Монголия, а также Азербайджан и Туркменистан.

Конечно, не обошлось и без проблем. В Сирии пало правительство Башара Асада, что поставило вопрос о продолжении присутствия российского военного контингента на территории республики. Однако Москва продемонстрировала нетривиальные дипломатические способности, и в настоящий момент сохранение баз активно обсуждается с новыми властями государства.

Таким образом, как считают эксперты, в 2024 году Россия не только сохранила влияние, но и усилила свой статус одного из лидеров движения за суверенизацию стран Глобального Юга, используя для этого как двусторонние отношения, так и другие инструменты в лице БРИКС, ШОС, ЕАЭС и других организаций.

"Казанский саммит БРИКС стал вершиной российской дипломатии после начала СВО. Здесь важен контекст: организация долгое время находилась под давлением Запада, а внутри объединения наблюдались серьезные противоречия между участниками. Но Москве удалось решить большую часть проблем", – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба "Валдай".

"Мы сумели улучшить диалог между Индией и Китаем, привлекли к участию в мероприятии огромное число стран, которые не побоялись послать своих представителей в Казань на фоне критики из США и ЕС. Столь заметные успехи БРИКС играют важную роль по преобразованию международной арены в целом", – отмечает он.

"Организация продвигает концепцию мирового большинства, которое состоит из десятков суверенных государств. Данное видение подрывает концепцию Штатов о том, что планета движется по пути либеральной глобализации с постепенным "размыванием" институтов независимых стран.

БРИКС доказывает, что любой рациональный диалог в международной политике может развиваться только на основе национальных интересов.

Можно с уверенностью сказать, что Россия, как председатель организации в 2024 году, проделала качественную работу. Москва сумела найти хороший компромисс между расширением БРИКС и сохранением управляемости организации. Это выразилось в создании института стран – партнеров организации", – полагает эксперт.

"Теперь мы передаем председательство в руки Бразилии с уже решенными сложными вопросами. В 2024 году наметился четкий и понятный вектор развития БРИКС. В дальнейшем предстоит непростая работа по удержанию и развитию текущих успехов, но, думаю, наши латиноамериканские партнеры к этому готовы", – указывает он.

"В целом же российская дипломатия за 2024 год добилась ярких успехов на пространстве Глобального Юга. Мы упорно и методично развивали наши отношения с азиатскими и африканскими странами. В нас видят надежного партнера, способного учитывать мнение союзников и идти на необходимые компромиссы", – добавляет собеседник.

"Конечно, не все получалось гладко.

Например, падение Асада в Сирии вынудило Москву пересмотреть подходы к выстраиванию отношений с развивающимися странами. И здесь, работая с другими игроками, нам необходимо найти баланс между приемлемым уровнем контроля партнеров и одобрением их суверенного пути развития", – рассуждает эксперт.

"Универсального рецепта в этой ситуации быть не может. С каждым государством придется искать свой метод общения. Мы видим, что новые власти Сирии не настаивают на нашем уходе из республики, идут переговоры. Это говорит о том, что мы еще до декабря 2024 года сумели выстроить с ними надежные каналы связи. Это, вероятно, и есть проявление того самого многополярного мира – необходимо быть готовым к любому исходу и началу контактов со многими акторами", – считает собеседник.

"Но нельзя забывать, что наш приоритет – это выстраивание равноправных и качественных отношений с партнерами.

Для того, чтобы страны Глобального Юга начали чувствовать свою суверенность, требовалось окончательное разрушение иллюзии однополярности. СВО этот барьер устранила. Впереди еще много работы, но положительную тенденцию нам все-таки удалось заложить", – напоминает Ткаченко.

Все больше государств связывают с БРИКС свое будущее, поскольку они устали от глобалистского диктата США, пояснил Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН. "Уменьшение зависимости от доллара, создание независимых финансовых институтов – все это часть общего процесса по наращиванию международного влияния Глобального Юга. Добиться этого можно с привлечением возможностей России и Китая", – говорит он.

"Поэтому БРИКС стал реальным центром силы. Через него Москва, Пекин и Нью-Дели выстраивают новые связи в международной политике. Для этого развиваются всевозможные инфраструктурные проекты, создан Новый банк развития. Конечно, не все получается с "наскока", но запрос на экономическую независимость участников БРИКС очевиден, – подчеркнул собеседник. –

Кроме того, БРИКС дает импульс к еще большей суверенизации стран Глобального Юга, которые ищут защиту от диктата США. Эта тенденция видна и в некоторых странах Европы".

Страны Запада действительно стали "осторожно присматриваться" к БРИКС, но формы сотрудничества с организацией они пока не ищут, отметил германский политолог Александр Рар. "В Европе и США можно встретить следующие комментарии: БРИКС слишком разношерстное объединение. Также некоторые указывают, что Бразилия на самом деле больше связана с Вашингтоном и Брюсселем, а не с Москвой и Пекином", – рассказал собеседник.

"Не верят на Западе и в то, что организация сможет создать альтернативу доллару и евро. В этом смысле европейские и американские политики отказываются признавать многополярный мир, хотя ряд ведущих экспертов и некоторые чиновники не сомневаются, что это время уже настало", – добавил политолог.

Кроме того, США и Европа по-прежнему не хотят видеть организации, которые могут составить конкуренцию НАТО и ЕС, напомнил Рар. Но вместе с тем именно страны БРИКС наверняка возглавят давно назревшую реформу СБ ООН: и когда Индию, Бразилию или ЮАР включат в состав Совбеза, тогда Западу придется считаться с еще одним успехом БРИКС.

Евгений Поздняков

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