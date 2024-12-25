Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности

В настоящее время среди политологов и в экспертном сообществе единодушно признан тот факт, что проявились все признаки разрушения системы международной безопасности в её глобальном смысле. Международные институты, призванные поддерживать её функционирование, такие как ОБСЕ и ООН, деградировали полностью и окончательно.

Вместе с этим, игнорирование западными странами интересов соседей и отказ от соблюдения принципа неделимости безопасности ранее привели к конфликту между Россией и НАТО на Украине – то есть, практически, на южных рубежах Республики Беларусь, а сегодня мы наблюдаем провоцирование кризисов на Ближнем Востоке, в Азии и Африке.

В этих условиях в мире растёт понимание необходимости коллективного противодействия деструктивной политике Запада. Страны «Глобального Юга», участники международных объединений ШОС и БРИКС всё активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите национальных интересов.

В Беларуси эта тенденция воспринимается особенно остро, и поэтому много внимания уделяется закреплению надежных, долгосрочных и взаимовыгодных отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС и БРИКС, а также с дружественными государствами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом, в целях повышения эффективности функционирования организаций и объединений, в которых присутствует, Беларусь активно участвует в их работе и постоянно выступает с рядом инициатив.

В частности, став десятым по счету полноправным членом ШОС, Беларусь на 23-м заседании Совета глав правительств стран – членов ШОС выступила с целым рядом предложений, направленных на дальнейшее развитие Организации.

Среди них, например, присутствовало предложение активизировать работу по созданию Банка развития и Фонда развития ШОС, которые позволят снизить эффект от западных санкций и могут быть использованы, в том числе, для финансирования различных проектов в сфере устойчивого развития. Также Беларусь выступила за создание большого евразийского партнерства, то есть за сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь», и форматов ЕАЭС, СНГ, ШОС, ОДКБ в самом широком контексте.

Кроме того, по мнению белорусской стороны, необходимо развитие общего транспортно-логистического пространства ШОС. Также актуально и создание Межбиржевого союза организации. Помимо этого, Минск предлагает усилить обмен опытом в области научных исследований, технологий и инноваций с последующим внедрением передовых практик и решений. Ещё одним аспектом, на котором, по мнению белорусского руководства, следует сконцентрировать усилия и потенциал ШОС, является углубление и укрепление гуманитарного сотрудничества.

В то же время, тема безопасности для Беларуси по понятным причинам находится в приоритете, и поэтому странам-участникам ШОС было предложено поддержать белорусскую инициативу о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Естественно, что инициатива была поддержана, и по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности были выработаны основные аспекты Хартии.

При этом белорусской стороной было отмечено, что речь не идёт о создании некоего нового блока «антиНАТО», или «параллельной ООН» организации, а о том, что все решения по вопросам обеспечения мира и безопасности, строительства общего будущего должны приниматься с учетом мнения глобального большинства, а не узкого клуба западных государств.

Причём в Минске в очередной раз подчеркнули, что прежняя архитектура международной безопасности деградировала, и было указано на вынужденность принимаемых мер. Представители мирового большинства – те, кому не безразлично то, что происходит в мире, вынуждены встречаться и работать в других форматах. И это не альтернатива, а дополнение к международному поиску путей развития, что и происходит на площадках ШОС, БРИКС, СНГ и других объединений.

В этой связи Беларусь ждет всех единомышленников в Минске осенью 2025 года на 3-й Минской конференции по евразийской безопасности.

Владимир Вуячич