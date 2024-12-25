Кнайсль: Европа не восприняла сигнал РФ, испытавшей "Орешник"

Руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России отметила, что опасается диверсий и терактов в условиях продолжающегося военного противостояния

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Европа не услышала сигнал, который был дан Россией, испытавшей новый ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Такое мнение высказала журналистам экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль.

"К сожалению, я могу отметить, что они (европейские страны - прим. ТАСС) этот посыл не поняли. Они не поняли посыл президента [РФ Владимира] Путина, который говорил о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне. Он хотел подчеркнуть, что есть очень много других вариантов в [военном] арсенале, <...> которые имеют сопоставимые с ядерным оружием показатели, но тем не менее этот сигнал не услышали", - сказала она.

Кнайсль отметила, что опасается диверсий и терактов в условиях продолжающегося военного противостояния. "К сожалению, все равно продолжаются нападения на российские города, будь то города на новых территориях или на старых. И тот страх, который у меня сейчас есть, касается саботажа и террористических атак - [я опасаюсь], что подобное возможно", - отметила она.

Путин 21 ноября сообщил о применении ВС РФ новейших баллистических ракет средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре в ответ на атаки российских военных объектов в Курской и Брянской областях с помощью британских и американских ракет. Президент РФ предупредил о тяжелых последствиях провокационной политики Запада в случае дальнейшей эскалации конфликта.