В оборонном ведомстве хвалят расчёты ЗРК «Оса-АКМ»

В Минобороны России высоко оценивают выучку и боевые успехи российских зенитчиков, воюющих в зоне проведения Специальной военной операции на ЗРК «Оса-АКМ».

О том, что «Оса», мягко говоря – немолодая боевая машина, известно многим. Действительно, комплексы семейства «Оса» служат нашей стране уже более полувека, и при этом – находились на вооружении войск противовоздушной обороны около 25 стран мира.

Неудивительно, что ЗРК семейства «Оса» до сих пор используется армиями бывших стран-участниц Варшавского Договора и Югославии, а также ряда государств Азии, Ближнего востока и Африки: уж слишком хороши тактико-технические характеристики боевой машины, заложенные советскими конструкторами в далекие 60-70-е годы прошлого столетия.

Вот и сегодня возможности ЗРК «Оса-АКМ», а также профессионализм расчетов обеспечивают надежную поддержку взаимодействующим подразделениям, что в конечном итоге способствует выполнению общих задач российских группировок.

Как сообщает департамент информации Минобороны России, в ходе выполнения боевых задач по охране вверенных позиций, расчет ЗРК «Оса-АКМ» группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении выявил вражеский беспилотник, направлявшийся для обнаружения позиций российской артиллерии и сбора визуальной информации.

Зенитчики сумели быстро оценить обстановку, и приняли необходимые меры для защиты наземных войск от потенциальной воздушной угрозы. Определив направление и азимут воздушных целей противника, зенитчики привели комплекс в полную боевую готовность, захватили цель в визир и произвели меткий пуск зенитных управляемых ракет, успешно уничтожив вражеский дрон.

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Источник: https://kupol.ru/

Как отмечают операторы комплекса, уникальные способности вооружения и радиолокационного оборудования ЗРК «Оса-АКМ», позволяют расчетам уничтожать малогабаритные разведывательные дроны украинских националистов на расстоянии более 10 км. Плюс – отличная проходимость этих боевых машин, позволяющая зенитчикам быстро перемещаться, меняя позиции, в зоне боевых действий.

По словам зенитчиков, легендарный советский комплекс хорошо зарекомендовал себя в зоне боевых действий как в работе по малоразмерным БПЛА, например - «Фурия» и «Лелека», так и по более крупным воздушным целям.

«Слаженная работа расчетов налаживает доверие между подразделениями, способствуя более эффективному выполнению задач в условиях стресса. Уверенность в своих силах и в надежности оборудования формирует моральный дух военных, что крайне важно в военно-полевых условиях», - отметили в оборонном ведомстве.

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Источник: https://kupol.ru/

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» является модернизацией ЗРК «Оса», проведенной специалистами Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»). Специалисты «Купола» выполняют техническое обслуживание поставленных на вооружение комплексов ЗРК «Оса-АКМ».