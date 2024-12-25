Войти
Lenta.ru

В США заявили о невозможности перехвата российских ракет «Авангард». Что делает комплекс неуязвимым для ПВО?

420
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

MWM: ракетный комплекс «Авангард» почти невозможно перехватить с помощью ПВО

Российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Этот факт признали аналитики издания Military Watch Magazine (MWM).

Необычная конструкция комплекса с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем дает возможность ликвидировать цели ракетами, движущимися со скоростью 27 Махов. При этом снаряд сохраняет поразительную маневренность.

Как считается, из-за этого он фактически невозможен для перехвата

аналитики Military Watch Magazine

В издании уточнили, что в последние годы с комплексом также активно используются крупные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые могут уничтожать до 12 целей за раз при помощи термоядерных боеголовок. «Авангард» поступил на вооружение Российской армии еще в 2019 году. Его принятие на боевое дежурство значительно повысило возможности наземной части стратегических ядерных сил страны.

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

В России напомнили, что «Авангард» невозможно отследить в полете

Российские ракеты «Авангард» почти нереально отследить в полете, не говоря уже о ее перехвате. О неуязвимости комплекса для систем ПВО заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ракета «Авангард», как и «Орешник», имеет планирующий модуль, который постоянно в ходе выполнения задачи меняет свое положение в пространстве — маневрирует

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

По его словам, ни одна из западных систем противоракетной обороны, будь то Patriot или IRIS-T, не способна просчитать движения «Авангарда». Он назвал данное вооружение одним из самых маневренных в боевом арсенале страны.

В РВСН рассказали, с помощью чего управляется комплекс «Авангард»

Ракетный комплекс «Авангард», оснащенный управляемым боевым блоком, работает под управлением командных пунктов «Бугай». Об этом рассказал командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство ракетных полков, оснащенных ракетным комплексом "Авангард", введя в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов "Бугай"», — сообщил военнослужащий.

Он напомнил, что в основе данного комплекса лежит гиперзвуковой управляемый боевой блок, который направляется для поражения объекта при помощи МБР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Авангард РК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 19:56
  • 6639
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 25.12 13:11
  • 8555
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.12 03:59
  • 1
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин