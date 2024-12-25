В США заявили о невозможности перехвата российских ракет «Авангард». Что делает комплекс неуязвимым для ПВО?

MWM: ракетный комплекс «Авангард» почти невозможно перехватить с помощью ПВО

Российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Этот факт признали аналитики издания Military Watch Magazine (MWM).

Необычная конструкция комплекса с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем дает возможность ликвидировать цели ракетами, движущимися со скоростью 27 Махов. При этом снаряд сохраняет поразительную маневренность.

Как считается, из-за этого он фактически невозможен для перехвата

аналитики Military Watch Magazine

В издании уточнили, что в последние годы с комплексом также активно используются крупные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые могут уничтожать до 12 целей за раз при помощи термоядерных боеголовок. «Авангард» поступил на вооружение Российской армии еще в 2019 году. Его принятие на боевое дежурство значительно повысило возможности наземной части стратегических ядерных сил страны.

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

В России напомнили, что «Авангард» невозможно отследить в полете

Российские ракеты «Авангард» почти нереально отследить в полете, не говоря уже о ее перехвате. О неуязвимости комплекса для систем ПВО заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ракета «Авангард», как и «Орешник», имеет планирующий модуль, который постоянно в ходе выполнения задачи меняет свое положение в пространстве — маневрирует

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт

По его словам, ни одна из западных систем противоракетной обороны, будь то Patriot или IRIS-T, не способна просчитать движения «Авангарда». Он назвал данное вооружение одним из самых маневренных в боевом арсенале страны.

В РВСН рассказали, с помощью чего управляется комплекс «Авангард»

Ракетный комплекс «Авангард», оснащенный управляемым боевым блоком, работает под управлением командных пунктов «Бугай». Об этом рассказал командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

«В 2023 году РВСН завершили постановку на боевое дежурство ракетных полков, оснащенных ракетным комплексом "Авангард", введя в эксплуатацию шахтные пусковые установки под управлением унифицированных командных пунктов "Бугай"», — сообщил военнослужащий.

Он напомнил, что в основе данного комплекса лежит гиперзвуковой управляемый боевой блок, который направляется для поражения объекта при помощи МБР.