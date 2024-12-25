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Интерфакс-АВН

Российская дизельная подлодка в ходе испытаний на Балтике отработала глубоководное погружение

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ДЭПЛ "Великие Луки"
ДЭПЛ "Великие Луки".
Источник изображения: Минобороны РФ

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Дизель-электрическая подводная лодка "Великие Луки" проекта 677 "Лада" отработала глубоководное погружение в ходе очередных испытаний на Балтике, сообщила пресс-служба Балтфлота во вторник.

"Корабли Балтийского флота обеспечили погружение на глубину 100 метров в рамках государственных испытаний подводной лодки "Великие Луки" в морских полигонах Балтийского флота", - сказано в сообщении.

В пресс-службе сказали, что в ходе погружения экипаж субмарины и представители промышленности проверили работу всех её систем и механизмов, отработали алгоритмы действий при управлении подлодкой на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

"После завершения подводной части экипаж ПЛ "Великие Луки" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий испытаний в соответствии с планом", - сообщили в пресс-службе.

В январе текущего года в командовании ВМФ РФ сказали, что АО "Адмиралтейские верфи" передаст подлодку "Великие Луки" флоту в 2024 году.

По официальной информации, подводные лодки проекта "Лада" предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетных ударов по береговым объектам. Подлодки этого проекта отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину свыше 300 метров.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
677 Лада
БФ
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