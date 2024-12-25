Войти
РИА Новости

МЧС России проводит испытания робототехнических комплексов

367
0
0
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

МЧС проводит испытания робототехнических комплексов в реальных боевых условиях

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. МЧС России проводит испытания новых робототехнических комплексов с дистанционным управлением в реальных боевых условиях, в том числе на территории ДНР, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Александр Куренков.

"Ведомство уделяет особое внимание технике и снаряжению сотрудников, работающих на территориях, подверженных агрессии со стороны ВСУ. Наша задача - сохранить жизни личного состава, снизить риски. В таких условиях робототехника с дистанционным управлением просто незаменима. Новые образцы мы испытываем на месте. Так, в ДНР тестировали и минный трал, и самоходный гусеничный комплекс", - сказал он.

Министр добавил, что в Запорожскую область передан робототехнический комплекс "Кедр", способный тушить пожары и проводить аварийно-спасательные операции при радиационно-химическом заражении и риске осколочно-фугасного поражения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 19:56
  • 6639
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 25.12 13:11
  • 8555
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.12 03:59
  • 1
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин