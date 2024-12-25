МЧС России проводит испытания робототехнических комплексов

МЧС проводит испытания робототехнических комплексов в реальных боевых условиях

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. МЧС России проводит испытания новых робототехнических комплексов с дистанционным управлением в реальных боевых условиях, в том числе на территории ДНР, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Александр Куренков.

"Ведомство уделяет особое внимание технике и снаряжению сотрудников, работающих на территориях, подверженных агрессии со стороны ВСУ. Наша задача - сохранить жизни личного состава, снизить риски. В таких условиях робототехника с дистанционным управлением просто незаменима. Новые образцы мы испытываем на месте. Так, в ДНР тестировали и минный трал, и самоходный гусеничный комплекс", - сказал он.

Министр добавил, что в Запорожскую область передан робототехнический комплекс "Кедр", способный тушить пожары и проводить аварийно-спасательные операции при радиационно-химическом заражении и риске осколочно-фугасного поражения.