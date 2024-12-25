Посольство РФ опровергло сообщения об отказе Судана размещать базу ВМФ России

По информации посольства, даже приведенные в тексте ссылки либо передернуты по смыслу, либо выводят на несуществующие страницы

НАЙРОБИ, 24 декабря. /ТАСС/. Сообщения о якобы отказе Судана размещать пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России являются ложными. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Судане.

"С удовольствием прочитали статью известного иноагента и фейкмейкера, голландского филиала The Guardian - издания The Moscow Times (признано в РФ иноагентом - прим. ТАСС) - о том, как у России "все плохо" в Судане. Порадовало, что качество материала пробило очередное дно. Ведь все написанное - вранье от первой до последней буквы, соответственно, опускаться до комментариев нет необходимости. Даже приведенные в тексте ссылки либо передернуты по смыслу, либо выводят на несуществующие страницы, либо отправляют нас в далекий 2020 год", - заявили в посольстве.

Ранее несколько западных СМИ со ссылкой на анонимные источники в разведке Судана сообщили, что Хартум якобы отказался от соглашения с Москвой о размещении пункта материально-технического обеспечения ВМФ России из-за потенциальных санкций со стороны США.

О заключении между странами договора о создании в Судане пункта МТО ВМФ России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт МТО предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа кораблей России. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.