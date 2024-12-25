Применение «балерины» российского Су-30 показали на видео

Применение пушки истребителя Су-30СМ против дрона показали на видео

Российский истребитель Су-30СМ поразил дрон противника огнем автоматической пушки ГШ-30-1, которую прозвали «балериной» из-за легкости и высокой скорострельности. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Бортовой журнал военлета».

На видео показана подготовка экипажа к поражению беспилотника и ведение огня из автоматической пушки.

В сообщении отметили, что оптико-локационная станция истребителя, которая обнаруживает объекты по тепловому излучению, позволяет эффективно поражать малозаметные и низколетящие цели огнем «балерины».

ГШ-30-1 приняли на вооружение в начале 1980-х годов. «Балерина» стала первой серийной авиапушкой СССР с жидкостным охлаждением. Скорострельность одноствольного орудия составляет 1500 выстрелов в минуту, а максимальная дальность стрельбы по воздушным целям — 800 метров.

В октябре стало известно, что концерн «Калашников» наращивает производство ГШ-30-1 для спецоперации. Этим орудием оснащают истребители МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35, а также бомбардировщики Су-34.