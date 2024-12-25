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Flotprom

Американским ВМС передали 24-ю многоцелевую АПЛ типа "Вирджиния"

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На верфи General Dynamics Electric Boat (GDEB) в Гротоне (штат Коннектикут) состоялась церемония передачи американскому флоту многоцелевой атомной подлодки "Айова". Как уточняет Naval Today, это 24-я субмарина класса "Вирджиния", построенная для ВМС США.

Напомним, что GDEB выступает генеральным подрядчиком по программам поставки американскому флоту атомных подлодок – как многоцелевых, так и стратегических. При этом строительство субмарин идет в сотрудничестве с другой судостроительной компанией – Huntington Ingalls Industries. "Айова" стала 13-й подлодкой класса "Вирджиния", произведенной на верфи в Гротоне.

Многоцелевая АПЛ "Айова", США

U.S. Navy / John Narewski


"Айову" заложили в августе 2019 года, спустили на воду в июне 2023 года. Официальный ввод в эксплуатацию ожидается в апреле 2025 года.

В то же время "Айова" – шестая подлодка типа "Вирджиния" в конфигурации Block IV. Эта модификация отличается от предыдущих версий серии сниженной радиолокационной заметностью и увеличенными циклами между обслуживанием. Если субмарины версии Block III рассчитаны на четыре плановых ремонта и 14 развертываний, то новые подлодки будут ремонтироваться три раза и смогут провести 15 развертываний.

Кроме того, "Айова" спроектирована с учетом так называемой гендерной интеграции: на борту предусмотрены помещения для женской части экипажа.

В партии субмарин типа "Вирджиния" версии Block IV запланировано к производству десять единиц.

Водоизмещение подлодок типа "Вирджиния" достигает 7800 тонн, длина – 115 метров. Они способны развивать под водой скорость до 34 узлов. Предельная глубина погружения – около 500 метров. Экипаж – 134 человека, включая 14 офицеров.

Многоцелевая АПЛ "Айова" оборудована установками вертикального пуска, позволяющими выполнить залп двенадцатью крылатыми ракетами "Томагавк". Вооружение подлодки включает четыре 533-мм торпедных аппарата.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
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