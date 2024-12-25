Конец эпохи американского превосходства в воздухе? (The Economist, Великобритания)

Economist: новые системы ПВО не дают Западу сохранить доминирование в воздухе

Сверхдорогие американские боевые самолеты, такие как F-35, еще не поступили в достаточном количестве на вооружение, но уже начали устаревать, пишет The Economist. У соперников Запада появились надежные способы защитить себя, в том числе с помощью усовершенствованных систем ПВО.

Рост эффективности систем ПВО может ослабить действие самого мощного оружия Запада.

Небо над Украиной 26 августа наполнилось ревом 230 ракет и беспилотных летательных аппаратов "Шахед" (Украина и Запад так называют российские беспилотники "Герань" – прим. ИноСМИ), начиненных взрывчаткой. Это была крупнейшая в своем роде атака со стороны России, сулившая серьезные разрушения, поскольку каждая крупная ракета несла 700 кг взрывчатки. Однако вскоре стало ясно, что замысел не осуществился. Украина заявила, что сбила 201 ракету и БПЛА, или 87%, — яркий пример того, сколь незначительный эффект воздушная мощь оказывает в крупнейшем за последние 80 с лишним лет конфликте на территории Европы (британское издание делает вид, что заявлениям Киева о его боевых "успехах" можно всецело доверять – прим. ИноСМИ).

Неспособность России, обладающей крупнейшими в Европе ВВС, свободно действовать в небе над Украиной вызывает не только смятение у генералов Владимира Путина, но и беспокойство у западных стратегов. Долгое время они исходили из предположения, что смогут получить и сохранить контроль над небом, защищая дружественные войска и обрушивая бомбы и ракеты на крупные наземные формирования противника. Например, во время двух войн в Персидском заливе самолеты коалиции проникли сквозь систему ПВО Ирака и разгромили бронетанковые дивизии Саддама Хусейна задолго до того, как те смогли вступить в бой с американскими и британскими сухопутными войсками. Однако теперь, когда зенитные ракеты стали эффективнее, а небольшие и дешевые БПЛА получили широкое распространение на полях сражений, некоторые опасаются, что господству Запада в воздухе, возможно, приходит конец.

“За три с половиной десятилетия службы в армии мне не доводилось видеть более сложной стратегической обстановки, — сказал сэр Ричард Найтон (Richard Knighton), глава Королевских военно-воздушных сил (RAF). — Мы наслаждались превосходством в воздухе… но в дальнейшем так уже не будет”. И это вызывает особую обеспокоенность с учетом риска того, что Америке с союзниками придется отражать нападение Китая на Тайвань или России на одного из членов НАТО.

Китай и Россия располагают сложными, многоуровневыми системами противовоздушной обороны с присутствием множества передовых датчиков и ракет класса "земля-воздух" (ЗРК). Такая эшелонированная ПВО хоть и существует еще со времен холодной войны и доказала эффективность против израильских самолетов во время войны Судного дня в 1973 году, но новые цифровые технологии, позволяющие радарам работать на нескольких частотах, улучшили дальность обнаружения, в том числе малозаметных самолетов. Ракеты большей дальности, оснащенные усовершенствованными головками самонаведения, теперь угрожают самолетам на расстоянии в сотни километров.

Те, что поменьше, могут остановиться, развернуться, открыть огонь и улететь за считанные минуты. В прошлом ВВС западных стран с трудом справлялись с мобильными средствами противовоздушной обороны. В 1999 году рассредоточенные сербские ЗРК стали бельмом в глазу авиации НАТО и даже сбили американский истребитель F-117 Nighthawk. Однако теперь для борьбы с ПВО “такого масштаба, глубины и сложности, как у России или Китая, скорее всего, потребуются недели, а возможно, и месяцы полномасштабных боевых действий”, утверждается в докладе лондонского аналитического центра “Королевский объединенный институт оборонных исследований” (Royal United Services Institute, RUSI).

Безусловно, непробиваемой обороны не бывает. Считается, что в октябре Израиль использовал малозаметные истребители F-35 для уничтожения иранских ЗРК российского производства, что позволило затем наносить удары ракетами с немалозаметных самолетов. В случае войны в Тихом океане Америка, вероятно, сможет нейтрализовать китайскую ПВО, собрав крупные “ударные комплексы”. Они включат в себя самолеты радиоэлектронного подавления и F-35, которые будут глушить и взламывать радары и системы ЗРК, открывая временный коридор для ракет дальнего действия и бомбардировщиков-невидимок, таких как B-2 Spirit и новый B-21 Raider. В целях защиты истребителям придется совершать круговые маневры. Тем не менее Америка больше не может рассчитывать на достижение “повсеместного многодневного и многонедельного господства в воздухе”, — заявил ранее в этом году глава ВВС США генерал Дэвид Оллвин (David Allvin). Стратеги говорят лишь о кратковременных “окнах господства”.

Но даже это окажется за пределами возможностей большинства других западных ВВС, которым не хватает ракет с радиолокационной системой самонаведения и интенсивной подготовки, необходимой для подавления средств ПВО противника. Если Америка отвлечется на Азию или откажется прийти на помощь Европе, европейским ВВС придется бороться за “достижение превосходства в воздухе над территорией, оспариваемой Россией или любым другим государством-противником, с помощью мобильных ЗРК”, утверждает Джастин Бронк (Justin Bronk) из RUSI.

Привязанные к земле

Не менее тревожен вопрос, переживет ли вообще западная авиация первые удары и сможет ли подняться в воздух для участия в боевых действиях. <…> В октябре Иран запустил баллистические ракеты по израильским авиабазам, повредив здания, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы. Финляндия и Швеция практикуют действия с разбросанных и хорошо защищенных баз, но скопировать их модель нелегко. Многие силы НАТО пользуются самолетами, предназначенными для действий с полностью оборудованных баз.

Угроза особенно остра в Тихом океане, где Америка сосредотачивает множество самолетов на небольшом количестве баз, таких как Кадена в Японии и Андерсен на Гуаме. В ходе военной игры, проведенной американским аналитическим Центром стратегических и международных исследований, было установлено, что в случае войны за Тайвань китайские ракеты уничтожат сотни американских, японских и тайваньских самолетов еще на взлетно-посадочных полосах. Америка хочет рассредоточить имеющиеся у нее самолеты, но это усложнит логистику, поскольку потребует переброски через океан людей, топлива и запчастей.

Если американские истребители, бомбардировщики и самолеты поддержки все-таки поднимутся в воздух, то столкнутся с серьезным противником. Считается, что ВВС Китая выпускают истребители-невидимки быстрее Америки. О профессионализме китайских пилотов ведутся споры, но установленные на их самолетах радары и орудия считаются первоклассными. Китай располагает “ракетами "воздух-воздух" с большей дальностью действия, чем американские, и продолжает развивать еще более передовые возможности”, — отмечает Институт китайских аэрокосмических исследований (CASI), аналитический центр Военно-воздушных сил США. Например, китайская ракета PL-17 класса “воздух-воздух” с дальностью 400 км предназначена для нанесения ударов далеко за линией фронта, превращая американские "вспомогательные средства" вроде заправщиков и самолетов командования и контроля в привлекательные цели.

Все эти угрозы возникают на фоне сильного истощения западных воздушных флотов. Военно-воздушные силы НАТО сократились после окончания холодной войны. В теории сами самолеты и оружие, которое они несут, стали намного смертоноснее, поэтому для поражения заданного числа целей может потребоваться меньшее их количество. Но в стремлении сократить расходы многие ВВС возводят эту логику в абсолют, отмечает Дэвид Хили (David Hiley) из оборонной консалтинговой компании Renaissance Strategic Advisors: “Одна из главных наших уязвимостей в том, что у нас слишком мало самолетов и людей, способных ими управлять”.

По данным аналитического центра Mitchell Institute, в период между окончанием холодной войны и 2022 годом количество бойцов ВВС США сократилось с 4321 до 1420 человек. Это значительно ниже необходимого уровня, считает недавно ушедший в отставку с поста главы боевого командования ВВС США генерал Марк Келли (Mark Kelly). Кроме того, военно-воздушные силы ослаблены низкой “боеготовностью”, которая определяется количеством самолетов, способных летать. Десятилетия тяжелых полетов на Ближнем Востоке в условиях ограниченного бюджета привели к тому, что многие самолеты разобрали на запчасти. “Мы буквально съели мышечную ткань военно-воздушных сил”, — посетовал генерал.

Урезание европейских оборонных бюджетов приводит к существенному сокращению численности ВВС. В докладе британского парламента за 2023 год отмечается, что “у Великобритании слишком мало боевых самолетов для надежного сдерживания агрессии и защиты от нее”. Немаловажную роль играют также жесткие требования в отношении подготовки к полетам высокой интенсивности. Некоторые пилоты налетывают всего 80 часов в год, хотя по стандартам НАТО их должно быть не менее 180. В отсутствие серьезной угрозы после окончания холодной войны упор на учениях часто делается на “безопасности полетов за счет того, что экипажи, самолеты и системы вооружения доводятся до предела своих возможностей”, отмечает Бронк.

Между тем расходы на покупку и эксплуатацию высокотехнологичных самолетов резко возросли. Американская программа F-35, ключевая для модернизации вооруженных сил многих стран НАТО и союзных государств, откладывается более чем на 10 лет и, по данным Управления подотчетности правительства, превышает бюджет примерно на 209 млрд долларов. Даже усовершенствованные версии старых моделей стоят дорого. F-15EX, последняя модель истребителя, разработанного в 1970-х, будет стоить 90 млн долларов по сравнению с примерно 60 млн (с учетом инфляции) в 1998 году. Некоторые опасаются, что стоимость программ по созданию истребителей шестого поколения в Америке и Европе может быть столь непомерно высокой, что будет закуплено лишь небольшое количество истребителей.

Операторы дронов

Некоторые утверждают, что малозаметные реактивные самолеты слишком дороги, и их следует заменить массой дешевых беспилотников. Менее радикальными являются планы по созданию более дешевых БПЛА-систем, которые могли бы в бою сопровождать истребители с экипажем. В апреле ВВС США заключили первую партию контрактов по своей программе боевых дронов-спутников (Collaborative Combat Aircraft, CCA), в рамках которой будет произведено более 1000 современных беспилотных аппаратов. Они должны допускать “одноразовое применение”, как выражаются военные, то есть быть достаточно дешевыми, чтобы их можно было терять в большом количестве. Первые модификации будут выполнять базовые задачи, такие как разведка, дозаправка самолетов и транспортировка ракет класса "воздух-воздух", которые истребители будут направлять к целям.

Но даже эти затраты неумолимо растут. CCA должны быть быстрыми и с большим радиусом действия, чтобы не отставать от истребителей с экипажами. Им, вероятно, также потребуется некоторая скрытность, чтобы избежать обнаружения, и надежные каналы связи, которые нелегко будет заглушить. Все это недешево. На данный момент ВВС США хотят удержать цену ниже 30 млн долларов за штуку, то есть на уровне трети от стоимости F-35. Это можно считать приемлемым, но уже на пределе.

Кое-кто считает, что вместо этого Западу следует запустить революцию малых беспилотников. Конфликт на Украине показал, что небольшие БПЛА могут бросить вызов традиционным представлениям о воздушной мощи, отвоевывая часть воздушного пространства у пилотируемых самолетов, хоть и на меньших высотах, то есть на “воздушном побережье”, как говорят некоторые стратеги. Это может сработать на тесных полях сражений в Европе и Тайваньском проливе, но для пересечения, например, Тихого океана маленьким дронам не хватит дальности полета.

Западные ВВС по-прежнему являются лучшими в мире, но им следует быть готовыми к переменам. “То, как военно-воздушные силы некогда рассматривали превосходство в воздухе, больше не применимо, — предупреждает Грег Маландрино (Greg Malandrino), бывший летчик-истребитель ВМС США, а ныне сотрудник аналитического Центра стратегических и бюджетных оценок (Centre for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA). — Эпичная эпоха господства Запада в воздухе закончилась”.