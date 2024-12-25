Генеральный секретарь НАТО: долгосрочная перспектива вызывает беспокойство (Stern, Германия)

Генсек НАТО Рютте: через пять лет альянс столкнется с серьезными проблемами

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью немецкому пресс-агентству заявил, что России сейчас бояться не нужно, пишет Stern. Однако он признал, что будущее вызывает у него беспокойство: лет через пять альянс ждут серьезные проблемы.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сейчас не видит опасности нападения России на территорию альянса, но в то же время с тревогой смотрит в будущее. "Если мы не увеличим расходы на оборону, то через четыре-пять лет столкнемся с серьезной проблемой, — заявил он в интервью немецкому агентству DPA. — Сейчас нам не нужно бояться. Но за долгосрочную перспективу я беспокоюсь".

Основой для оценки Рютте стало масштабное расширение оборонного производства России в связи со спецоперацией на Украине. По его мнению, страны НАТО пока не делают достаточно для противодействия этому. "Нам нужно укреплять оборонную промышленность и расширять производство. Необходимо создать дополнительные производственные линии и смены, поскольку мы не производим достаточно военной техники, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе, — пояснил 57-летний Рютте. — У нас еще есть время, чтобы подготовиться и укрепить наши средства сдерживания, чтобы предотвратить войну на территории НАТО. Но мы должны действовать сейчас".

Рютте ожидает новых требований от Трампа

Рютте также ожидает давления в этом направлении со стороны будущего президента США Дональда Трампа, который во время своего первого президентского срока пригрозил вывести США из НАТО, если союзники немедленно не потратят на оборону два процента от своего валового внутреннего продукта (ВВП). "Он захочет, чтобы мы делали больше, и он прав. Мы должны делать больше", — сказал Рютте. В целом европейские союзники в настоящее время тратят на оборону два процента своего ВВП. Но через четыре-пять лет возникнут проблемы со сдерживанием, если страны НАТО не будут тратить больше.

Рютте не сказал, считает ли он разумным повышение целевого показателя НАТО по расходам на оборону до трех процентов ВВП или даже больше. Решение по этому вопросу должно быть принято к саммиту альянса в июне следующего года. Недавно появились сообщения о том, что Трамп может потребовать от европейцев расходов в размере пяти процентов. Вероятно, Германия в этом году получит квоту около 2,1 процента.

Ясные слова о политике Германии в отношении Украины

В ходе обсуждения продолжающегося отказа канцлера Олафа Шольца от поставки Украине крылатых ракет Taurus Рютте дал понять, что лично он принял бы другое решение и не стал бы накладывать никаких ограничений на их использование. "В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", — сказал бывший премьер-министр Нидерландов. Однако не ему решать, что именно должны поставлять союзники.

В принципе, однако, Рютте решительно защитил канцлера от критики. "То, что сделал Олаф Шольц, впечатляет. Шольц способствовал тому, что Германия уступает только США по объему военной поддержки Украины — 28 миллиардов евро, а по некоторым подсчетам даже 34 миллиарда. Это огромная сумма, намного опережающая многие другие страны, включая крупные европейские экономики", — сказал он. По его словам, это достижение, за которое Украина также может быть благодарна Шольцу.

Отвечая на порой резкие обвинения в адрес Шольца со стороны президента Украины Владимира Зеленского, Рютте сказал: "Я часто говорил Зеленскому, что ему следует прекратить критиковать Олафа Шольца, потому что я считаю это несправедливым". Зеленский недавно обвинил Шольца, в том, что канцлер против его воли разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Украинец также неоднократно публично выражал свое непонимание в связи с отказом Шольца от поставок крылатых ракет Taurus.

Рютте подчеркнул, что не хочет вмешиваться в проходящую в Германии избирательную кампанию. "Я не занимаю чью-либо сторону, поскольку могу работать как с Олафом Шольцем, так и с Фридрихом Мерцем", — сказал бывший глава правительства Нидерландов. Он добавил, что Германии важно осознать, что в ее политике в отношении Украины на карту поставлены ее собственные ценности и коллективная безопасность. "Если бы Украина проиграла, нам пришлось бы тратить гораздо больше средств на оборону, чтобы противостоять российской угрозе", — добавил он.

Рютте: Конфликт в Украине станет проблемой для США

По словам Рютте, аналогичные аргументы он приводит и в диалоге с Трампом, который, как считают в Европе, может сократить военную поддержку Украины — даже если это означает, что Россия в конечном итоге сможет предстать победителем в конфликте. "Мой аргумент для него и в целом заключается в том, что конфликт на Украине становится проблемой для США", — сказал он. — Можно увидеть связи России с Северной Кореей, Ираном и Китаем, и сотрудничество между этими четырьмя игроками также сделает весь конфликт угрозой для США".

По мнению Рютте, следствием этого должно стать еще одно значительное вооружение Киева перед возможными переговорами. "Мы должны обеспечить Украине, которая сейчас находится в сложной ситуации, сильную позицию, — сказал он. — Именно поэтому нам срочно необходимо предоставить дополнительную военную поддержку Киеву". О возможных европейских миротворческих силах для обеспечения прекращения огня Рютте пока рассуждать не стал.