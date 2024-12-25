Вьетнам познакомился с «Торами», «Тайфуном» и «Адъютантом»

Источник изображения: topwar.ru

Важное событие для азиатского оружейного рынка: международная оборонная выставка Vietnam Defense Expo 2024 открылась в Ханое.

Этот форум, как заявили вьетнамские организаторы, «отражает стремление к сотрудничеству между странами во имя мирного, стабильного и процветающего мира». Выступая на открытии выставки, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отметил, что она служит «ярким доказательством поддержки международных друзей Вьетнама, его народа и героической Вьетнамской народной армии».

На выставку прибыли представители 66 международных делегаций и более 240 оружейных предприятий из 49 стран мира, в том числе – из России и Беларуси.

Рособоронэкспорт привез в Ханой разнообразную продукцию военного и двойного назначения предприятий российских оборонных концернов и холдингов.

Источник изображения: topwar.ru

Так, Ижевский электромеханический завод «Купол», известный на весь оружейный мир своими зенитными ракетными комплексами семейств «Тор» и «Оса», представил свои высокотехнологичные разработки на площадке Концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Прежде всего, это «визитные карточки» ижевских оружейников - современные ЗРК семейства «Тор». В рамках экспозиции оборонного холдинга демонстрируются модификации «Тор-Э2», «Тор-М2КМ», а также «Тор-А» на базе двухзвенного гусеничного транспортера.

Сегодня «Торы» - одни из ключевых средств противовоздушной обороны Вооружённых Сил РФ, ежедневно защищающих российские подразделения и районы проживания мирных граждан в зоне проведения Специальной военной операции.

Источник изображения: topwar.ru

Имеющие серьезный боевой опыт, эти комплексы заслуженно являются самыми боеспособными ЗРК малой дальности в своем классе. Представленные во Вьетнаме модификации ЗРК обладают уникальными характеристиками, позволяющие эффективно противодействовать различным современным угрозам.

Как отметили на «Куполе», ЗРК «Тор-Э2» успешно справляется как с высокоманевренными целями, например – крылатыми ракетами и авиационными бомбами, так и с более простыми целями, что делает его универсальным инструментом в арсенале современных сил ПВО.

Предельные характеристики целей весьма высоки: так, максимальная скорость – свыше 700 м/сек, минимальный размер в радиодиапазоне – менее 0,1 м2. Зона поражения комплекса соответствует требованиям, предъявляемым средствам ПВО малой дальности – до 16 км по дальности, от 10 метров до 12 км по высоте и ±9,5 км по курсовому параметру. Каждый боевая машина «Тора» оснащена современными средствами обнаружения и сопровождения, что позволяет расчетам поддерживать устойчивый мониторинг воздушной обстановки.

Вниманием гостей выставки пользуется боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО(Э)», разработанная в инициативном порядке специалистами ИЭМЗ «Купол».

Тактико-технические характеристики и конструкция боевой машины позволяет «Тайфуну» выполнять задачи в самых разнообразных условиях, а система автоматизированного управления обеспечивает высокую точность прицеливания и возможность одновременного отслеживания нескольких целей.

Этот комплекс является одним из самых современных решений в области ПВО, объединяющим в себе надежность, мобильность и высокую степень защиты, отмечают разработчики.

Источник изображения: topwar.ru

Универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», представленный в экспозиции, позволяет операторам интегрировать новейшие технологии в процесс обучения, включая элементы виртуальной реальности и симуляции боевых действий. Это дает возможность зенитчикам отрабатывать навыки в условиях, максимально приближенных к боевым, обеспечивая, таким образом, качественную подготовку личного состава и высокую степень готовности сил противовоздушной обороны.

Военно-техническую продукцию ИЭМЗ «Купол» высоко оценили представители различных делегаций, побывавших на российской площадке, в том числе заместитель начальника Генштаба Вьетнама и другие почетные гости.