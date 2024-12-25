Эксперты обсудили развитие авиастроительной отрасли.

Новым председателем Экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговле по авиационной промышленности стал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха

На совместном заседании Экспертного совета Комитета Госдумы по промышленности и торговле по авиационной промышленности и Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России были рассмотрены предварительные итоги деятельности за 2024 год и намечены планы на будущее.

На совещании был представлен новый председатель Экспертного совета — член Бюро СоюзМаш России, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.

В своем выступлении председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил успехи Юрия Слюсаря на посту главы Экспертного совета и выразил надежду на продуктивную работу ЭС под руководством Вадима Бадехи.

«По итогам работы появилось много интересных инициатив, большая часть из которых уже реализована на практике. Уверен, что и в дальнейшем эксперты сохранят высокую активность в своей деятельности. Это очень важно, поскольку российская авиационная промышленность имеет стратегическое значение в экономической и международной безопасности страны», — заявил первый вице-президент СоюзМаша Владимир Гутенев.

Вадим Бадеха поблагодарил участников Экспертного совета, депутатов Государственной Думы за внимание к вопросам развития авиастроения.

«В 2024 году для отрасли был выделен значительный объем государственной поддержки. Для нас это дополнительная ответственность. Многое делается, и предстоит сделать еще больше. Важно, чтобы все вовлеченные государственные и общественные институты понимали, куда мы идем. Экспертный совет выполняет важную задачу, информируя все заинтересованные стороны о состоянии дел в отрасли. Мы рассчитываем на плотную и конструктивную работу в дальнейшем», — сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Юрий Слюсарь в формате видеоконференции передал дела руководителя Экспертного совета Вадиму Бадехе. Он также поблагодарил Владимира Гутенева и депутатов Госдумы за тщательную проработку вопросов авиастроения и пожелал плодотворной работы в дальнейшем. Юрий Слюсарь сказал, что сам формат экспертного совета за годы доказал свою эффективность. Многие инициативы, нацеленные на развитие авиастроительной отрасли, вышли на уровень федеральной повестки и были поддержаны депутатами. Это касается кадровой проблематики, развития беспилотного направления и других актуальных отраслевых вопросов.

В свою очередь Владимир Гутенев назвал своевременным и нужным решение создать на площадке ЭС рабочую группу по искусственным авиационным системам. Парламентарий напомнил, что в настоящее время из восьми национальных проектов по обеспечению технологического лидерства России два посвящены авиапрому.

Глава ОАК Вадим Бадеха обратил отдельное внимание на вопрос кадрового обеспечения отрасли. «Быть конкурентоспособными на рынке труда — это наша задача. Я считаю, что сейчас нам необходимо думать о том, как создавать условия, чтобы люди хотели работать на наших предприятиях и возвращались после окончания обучения в профильных учебных заведениях в те города, где находятся наши заводы», — сказал он.

В мероприятии приняли участие представители Минпромторга России, ведомств и организаций. Участники заседания обсудили вопросы обеспечения качества производства самолетов, безопасности полетов воздушных судов и интеграции беспилотных авиационных систем в единое воздушное пространство.

В ходе мероприятия Вадим Бадеха и Владимир Гутенев вручили сотрудникам ОАК награды Союза машиностроителей за профессиональные достижения в отрасли, а также награды ФМБА за поддержку акций донорства крови.