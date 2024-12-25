Что делает «Орешник» принципиально новым оружием.

«Историческое событие в ракетно-космической области». Такими словами президент Владимир Путин охарактеризовал появление у России новейшей ракеты «Орешник». Какие именно характеристики подтверждают уникальные возможности данного вида оружия и почему оно является принципиально важным шагом вперед?

Ракетный комплекс "Орешник" только на первый взгляд напоминает баллистические ракеты средней дальности (БРСД) разработки советского времени. На самом деле российская оборонка сделала значительный шаг вперед, создав оружие, дающее России принципиально новые боевые возможности. "Орешник" – это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия", – так указал в конце минувшей недели на его значение президент России Владимир Путин.

Чтобы понять инженерное совершенство БРСД "Орешник", стоит вспомнить видео прилета его боевых частей, заснятое сразу с нескольких точек во время удара этой ракеты по заводу "Южмаш" 21 ноября 2024 года. Прежде всего ролик дает представление о компоновке боевой части этой ракеты. Перед нами прилет шести пакетов по шесть головных частей в каждом, что в сумме дает боевую нагрузку в 36 головных частей. Само по себе это беспрецедентно – никогда еще в истории ракетно-космической индустрии не создавались ракеты с десятками разделяющихся боевых блоков (ББ), да еще самонаводящихся.

По заявлению российского Минобороны, боевые части "Орешника" были инертными, то есть не несли в себе взрывчатки, представляя из себя макеты боевых блоков. Тем не менее даже в такой компоновке ББ "Орешника" были снабжены всеми штатными системами теплозащиты и маневрирования.

Теплозащита – ключевой вопрос. Известна скорость ББ "Орешника", которую они имеют при подлете к цели, – 10 Махов (М, х10 скоростей звука, около 3,4 км/сек). По оценке украинской стороны, эта скорость составляла даже 11М (более 3,7 км/c). Для большинства МБР и РСМД характерна более низкая скорость входа ББ в атмосферу, которая колеблется от 3 до 5М. На таких скоростях нагрев оболочки ББ умеренный. Однако вместе со скоростью растет и температура боевого блока.

Значит, для "Орешника" российские конструкторы придумали такие материалы, которые эту температуру выдерживают, и это поистине выдающиеся достижение. Ранее ничего подобного создавать человечеству не удавалось, на таких скоростях боевые блоки теряли управляемость или просто самоуничтожались.

Именно благодаря таким материалам удалось повысить скорость боевых блоков и сделать так, чтобы кинетическая энергия стала основным поражающим фактором "Орешника". Поэтому "Орешник" позволяет поразить любой защищенный бункер или подземный завод, обеспечив проникновение взрывного заряда на значительную глубину и его "булавочную" точность, за счет системы индивидуального наведения ББ.

Вторым достижением исторического масштаба стоит назвать неуязвимость "Орешника" в противостоянии с системами ПВО. 19 декабря президент Путин предложил Западу "высокотехнологичную дуэль XXI века": выбрать объект для поражения в Киеве, заранее сосредоточить там любые системы ПВО и ПРО западного производства, а затем попробовать перехватить удар нашей ракеты. В выступлении президента было упомянуто три таких системы: ЗРК MIM-104 Patriot PAC-3, ЗРК THAAD и комплекс ПРО Aegis Ashore – наземный вариант корабельного комплекса "Иджис", развернутый в двух позиционных районах на территориях Румынии и Польши.

Дотянуться до "Орешника", когда он находится на разгонном участке своей траектории и наиболее уязвим, у упомянутых комплексов шансов нет. Дальность пуска "Орешника" превышает 5000 км и соответствует баллистической ракете средней дальности, тогда как максимальная дальность самого дальнобойного западного комплекса ПРО, Aegis Ashore, не превышает 1200 км.

В районе апогея баллистической траектории "автобусная" ступень "Орешника" теоретически может быть перехвачена ракетой SM-3 комплекса Aegis Ashore. Практически же вероятность такого события близка к нулю. Как сформулировал президент, "чтобы долететь на такое расстояние, нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков – и все, поезд ушел".

И действительно, гиперзвуковые боевые блоки "Орешника" по проходу апогея мгновенно "ныряют" в атмосферу, после чего THAAD и Aegis Ashore сразу же выбывают из игры. Их ракеты рассчитаны только на заатмосферный перехват целей, а в плотных слоях атмосферы не способны на какие-либо сложные маневры.

Patriot PAC-3 не может поразить боевые блоки "Орешника" по другой причине – его ракеты в атмосфере слишком медленные. Patriot в модификации MIM-104F (PAC-3) способен перехватывать только цели со скоростью не выше 1600 м/c и на высоте до 40 км. В то время как "Орешник" пролетает эти 40 км высоты за время около 10 секунд на скорости более 3700 м/c.

Наконец, стоит упомянуть еще одно, уже геостратегическое значение "Орешника". С заявленной дальностью, превосходящей 5000 км, "Орешник" способен с российской территории простреливать всю Европу, включая Португалию, Великобританию и Скандинавию, а также весь Ближний Восток и Северную Африку.

На Тихоокеанском театре в зону его поражения попадают не только вся Япония и Южная Корея, но и американские базы на Гуаме и Окинаве. А при стрельбе с Чукотки – все Тихоокеанское побережье США, вплоть до Лос-Анджелеса.

Предотвратить пуск "Орешника" можно только упреждающим ударом по самоходной пусковой установке. Но чтобы это сделать, противнику придется сперва отыскать ее на российских просторах.

При этом стоимость такой ракеты средней дальности будет гораздо ниже МБР, особенно в расчете на каждую тонну забрасываемого веса. А массовое производство позволит приблизить стоимость применения "Орешника" к таковой для оперативно-тактических ракет, таких как "Кинжал" и "Искандер".

Согласно прозвучавшим заявлениям, запас готовых к применению систем, подобных "Орешнику", у России уже имеется. При групповом применении наносимый противнику ущерб будет сопоставим с ущербом от ядерного оружия. Это еще одна уникальная военно-инженерная особенность данной ракеты, ранее непредставимая.

С появлением "Орешника" Россия получила возможность ядерного сдерживания неядерными методами, чего раньше тоже невозможно было представить.

До "Орешника" между обычным и ядерным оружием была внушительная "дыра", где конвенциональное оружие уже не могло помочь, а ядерное было слишком мощным. Теперь же возможное будущее применение "Орешника" по западным союзникам НАТО не означает мгновенный переход вооруженного противостояния к глобальному термоядерному конфликту. А это и есть смысл любого сдерживания – удержать противника от "шагов вверх" по лестнице эскалации угрозой неприемлемых потерь на существующей ступени.

И да, мир в таком варианте уже де-факто стал многополярным, потому что Китай, КНДР и Иран, судя по всему, создадут аналоги "Орешника" быстрее США и их союзников. Ровно так же, как они создали раньше, чем американцы, свой маневрирующий гиперзвук. Так что историческое значение гиперзвукового оружия, очередной ступенью совершенствования которого стал "Орешник", нам еще предстоит оценить в полной мере гораздо позже и уже постфактум. Главное, что именно Россия сделала в этом направлении первый шаг.

Алексей Анпилогов