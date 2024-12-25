Войти
ТАСС

В РФ утвердили квалификационные требования к связанным с БПЛА профессиям

422
0
0
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Представленные в документе уровни квалификации зависят от знаний и компетенций, а также характера практической работы специалиста

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Университет 2035 утвердил квалификационные требования к новым профессиям, связанным с управлением и обслуживанием беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Требования разработаны к таким профессиям как механик по ремонту и обслуживанию дронов взлетной массой 30 кг и менее, инструктор по обучению операторов БПЛА и специалист по получению и обработке данных с беспилотников.

"Квалификационные требования разработаны в ходе реализации пилотного проекта, который запущен на основании постановления правительства РФ. Университет 2035 получил в эксперименте уникальные права, в том числе по разработке наименований новых профессий и утверждения к ним квалификационных требований, что позволяет оперативно отвечать на существующие вызовы. В целом перед нами поставлена масштабная исследовательская задача по апробации нового подхода по признанию квалификаций специалистов сферы беспилотной авиации", - уточнил ректор Университета 2035 Вадим Медведев, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Представленные в документе уровни квалификации зависят от знаний и компетенций, а также характера практической работы специалиста. Например, инструктор пятого уровня квалификации должен проводить занятия, посвященные различным видам полетов, нести ответственность за действия группы во время обучения и иметь не менее 80 часов летного стажа по соответствующему типу дронов.

"Три профессии выбраны нами не случайно. В настоящее время это одни из самых актуальных профессий для сферы БАС, на которые существует спрос на рынке труда. До утверждения квалификационных требований мы провели широкую экспертизу, в которой приняли участие Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "Аэронекст", Агентство развития профессий и навыков, ООО "БАС", МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский авиационный институт", - отметил директор Центра компетенций по БАС Дмитрий Кайсин, которого цитирует пресс-служба университета.

Утвержденные требования войдут в основу образовательных программ, которые Университет 2035 намерен разработать в следующем году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МАИ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 25.12 19:30
  • 6638
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 13:11
  • 8555
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.12 03:59
  • 1
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин