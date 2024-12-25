В РФ утвердили квалификационные требования к связанным с БПЛА профессиям

Представленные в документе уровни квалификации зависят от знаний и компетенций, а также характера практической работы специалиста

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Университет 2035 утвердил квалификационные требования к новым профессиям, связанным с управлением и обслуживанием беспилотников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Требования разработаны к таким профессиям как механик по ремонту и обслуживанию дронов взлетной массой 30 кг и менее, инструктор по обучению операторов БПЛА и специалист по получению и обработке данных с беспилотников.

"Квалификационные требования разработаны в ходе реализации пилотного проекта, который запущен на основании постановления правительства РФ. Университет 2035 получил в эксперименте уникальные права, в том числе по разработке наименований новых профессий и утверждения к ним квалификационных требований, что позволяет оперативно отвечать на существующие вызовы. В целом перед нами поставлена масштабная исследовательская задача по апробации нового подхода по признанию квалификаций специалистов сферы беспилотной авиации", - уточнил ректор Университета 2035 Вадим Медведев, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Представленные в документе уровни квалификации зависят от знаний и компетенций, а также характера практической работы специалиста. Например, инструктор пятого уровня квалификации должен проводить занятия, посвященные различным видам полетов, нести ответственность за действия группы во время обучения и иметь не менее 80 часов летного стажа по соответствующему типу дронов.

"Три профессии выбраны нами не случайно. В настоящее время это одни из самых актуальных профессий для сферы БАС, на которые существует спрос на рынке труда. До утверждения квалификационных требований мы провели широкую экспертизу, в которой приняли участие Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "Аэронекст", Агентство развития профессий и навыков, ООО "БАС", МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский авиационный институт", - отметил директор Центра компетенций по БАС Дмитрий Кайсин, которого цитирует пресс-служба университета.

Утвержденные требования войдут в основу образовательных программ, которые Университет 2035 намерен разработать в следующем году.