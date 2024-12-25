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ТАСС

Медведев: контракт с МО за год заключили почти 440 тыс. человек

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Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту
Прием документов у граждан поступающих на военную службу по контракту с Министерством обороны Российской Федерации в пункте отбора на военную службу по контракту.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Это результат работы всех регионов, заявил зампред Совета безопасности России

УФА, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 440 тыс. человек заключили контракт для поступления на военную службу в 2024 году. Об этом заявил, посещая с рабочей поездкой Башкирию, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Обсудим ход отбора граждан на военную службу", - анонсировал Медведев тему совещания.

"Результаты работы за этот год - их уже можно оценивать, - рассказал зампред СБ РФ. - По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тыс. человек. Это результат работы всех регионов".

© Официальная страница во "ВКонтакте" Дмитрия Медведева/ ТАСС

На коллегии Минобороны 16 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что контракт для поступления на военную службу заключили с начала 2024 года 430 тыс. - против 300 тыс. за прошлый год. Верховный главнокомандующий отметил, что поток желающих вступить в ряды российской армии не иссякает. 

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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
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