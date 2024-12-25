Австрийский эксперт: эффективность российских средств РЭБ стала «неприятным сюрпризом» для НАТО

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Очередной западный военный эксперт буквально прозрел и дал объективную, насколько это возможно, оценку эффективного развития средств защиты ВС РФ от высокоточных натовских средств поражения в ходе украинского конфликта. На этот раз сотрудник австрийского института подготовки офицеров при Терезианской военной академии Рейснер Маркус заявил в ходе лекции, что средства радиоэлектронной борьбы, применяемые нашими военными, стали «неприятным сюрпризом» для НАТО.

Он напомнил, что еще не так давно, после военных действий альянса в Афганистане и Ираке, где служили многие из присутствующих на лекции, среди натовских военных возобладало мнение, что в РЭБ больше нет необходимости. Однако первый наиболее крупный военный конфликт в этом столетии, который сейчас происходит в Европе, изменил это, оказавшееся ошибочным, мнение.

Антииракские силы никогда не использовали средства РЭБ, а русские используют. И не только на передовой, а и в других областях, которые их интересуют. Например, в странах Балтии

— констатировал офицер.

По его словам, все пристально наблюдают, как российские военные, изобретатели и создатели вооружений в РФ адаптируются к новым угрозам, в том числе исходящим от самого современного западного оружия.

Стоит отметить, что Маркус апеллировал к не очень приятным как для ВСУ, так и для НАТО фактам. По его данным, 155-мм высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд «Экскалибур» (M982 Excalibur), использующий систему спутниковой и инерциальной навигации, ранее поражал назначенные цели в 95% случаев. Теперь у ВСУ точность при использовании этих боеприпасов упала до рекордно низкого уровня в шесть процентов, что подтверждает производитель.

Франко-британские ракеты воздушного базирования «Шторм Шедоу» (Storm Shadow) теперь достигают назначенной цели примерно в 25% случаев. Остальные боеприпасы либо перехватываются силами ПВО ВС РФ, либо отклоняются с маршрута средствами РЭБ.

То же самое с системами «Хаймарс», некоторые говорят, что всего 10% (ракет попадают в цель), но я думаю, что больше — до 40%

— посетовал австрийский военный эксперт.

По немецким дальнобойным ракетам класса «воздух-поверхность» «Таурус» такой статистики нет, пока еще канцлер ФРГ Олаф Шольц категорически отказывается предоставлять их Киеву. Но, скорее всего, появись эти ракеты у Воздушных сил Украины, российские военные быстро научатся справляться и с их перехватом, в том числе средствами РЭБ, заключил Маркус.

А в это время украинские военные эксперты из кожи вон лезут, чтобы доказать, что у ВС РФ вовсе нет никаких новейших ракетных комплексов «Орешник», все это, мол, старые разработки. Ну и пусть продолжают так думать.