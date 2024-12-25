Концерн «Калашников» завершил поставку в войска разведывательных БПЛА «Гранат-4» и ударных дронов «КУБ»

Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» завершил поставки в войска дронов-камикадзе «КУБ» увеличенного могущества и разведывательных беспилотников «Гранат-4». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Российские военные в зоне СВО в полном объеме получили заказанные беспилотники, концерн в срок закрыл контракты на этот год по беспилотной авиации. Как подчеркнули в «Калашникове», производство беспилотников в этом году на предприятиях концерна возросло в 10 раз. Кроме того, применяемые в боевых действиях БПЛА прошли модернизацию с учетом опыта спецоперации и сейчас поставляются уже в новом виде.

Дрон-камикадзе «КУБ» получил версию повышенного могущества, имеющую гораздо большую дальность применения, чем предыдущие модели, а также увеличенный заряд. Дрон предназначен для поражения небронированной техники, укрытий и личного состава противника, может действовать как в одиночку, так и в группе.

Источник изображения: topwar.ru

Модернизированный БПЛА «Гранат-4» получил возможность подсвечивать цели для высокоточных боеприпасов «Краснополь», «Китолов» и «Грань». Базовая модель этой функции не имела. Беспилотник предназначен для радиомониторинга и наблюдения за местностью с воздуха при помощи цифровой фотокамеры, видеокамеры, аппаратуры активного мониторинга, тепловизора в режиме времени, близком к реальному. Дальность применения данного беспилотника составляет до 70 км.