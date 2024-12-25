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ТАСС

Индия в 2040 году отправит своего космонавта на Луну

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Индийская ракета-носитель PSLV. Фото с сайта <a href="http://www.isro.gov.in">www.isro.gov.in</a>
Индийская ракета-носитель PSLV. Фото с сайта www.isro.gov.in.

Впервые в истории космической программы у страны есть видение на следующие 25 лет, заявил председатель Индийской организации космических исследований Шридхара Соманатх

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 декабря. /ТАСС/. Индия создала амбициозную космическую программу, нацеленную на высадку индийского космонавта на Луну к 2040 году. Об этом заявил телеканалу NDTV председатель Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Соманатх.

"Когда мы будем отмечать 100-летие нашей независимости, на Луне будет развеваться индийский флаг. Наш человек отправится туда, установит его и благополучно вернется. Это произойдет в 2040 году", - сказал он.

"Впервые в истории космической программы у нас есть видение на следующие 25 лет", - сказал руководитель ISRO. По его словам, в рамках этой дорожной карты Индия планирует создать собственную космическую станцию через 10 лет. Предшественником этого станет запуск модуля космической станции в 2028 году, что подготовит почву для ее полного оперативного развертывания.

Ранее премьер-министр Нарендра Моди поставил департаменту космических исследований республики задачу создать первую индийскую обитаемую космическую станцию к 2035 году и осуществить высадку космонавтов на Луну к 2040 году. Также Моди призвал развивать программы запуска орбитальной станции к Венере и посадочного модуля на Марс. 

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