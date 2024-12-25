В Турции заложили пару ракетных катеров для Катара

В понедельник, 23 декабря, на турецкой судостроительной верфи Dearsan Shipyard в Стамбуле заложили два быстроходных ракетных катера типа FAC-50, предназначенных для ВМС Катара.

Как уточняет Naval News, в июне 2023 года в Дохе Dearsan подписала контракт на поставку двух 50-метровых быстроходных ударных катеров. Работа по контракту началась в феврале 2024 года.

Быстроходный ракетный катер FAC-50, Турция Naval News

На церемонии закладки двух катеров присутствовал командующий ВМС Катара генерал-майор Абдулла Хасан Аль Сулайти.

Катера FAC-50 предназначены для поражения надводных и сухопутных целей с использованием управляемых ракет и 40-мм пушки. Зенитные управляемые ракеты обеспечивают собственную защиту катеров от средств воздушного нападения. Стабилизированные артустановки и 12,7-мм ручные пулеметы нужны для защиты от ассиметричных угроз.

Также на борту установят системы радиоэлектронной борьбы.

Второстепенные задачи катеров FAC-50 – патрулирование, защита территориальных вод, противодействие пиратству, незаконному обороту оружия и наркотиков, а также поисково-спасательные операции во внутренних и прибрежных районах.

Длина катеров составит 50,76 метра, ширина – 9,53 метра, осадка – 2,1 метра. Каждый из них оснащается тремя дизельными двигателями и тремя водометными движителями. Это позволит катерам развивать максимальную скорость 36 узлов. Заявленная дальность плавания – 1000 морских миль.

Комплект датчиков включает в себя радиолокационную станцию контроля за надводной и воздушной обстановкой MAR-D производства турецкой Aselsan и навигационную РЛС.

Арсенал практически полностью состоит из систем турецкой разработки – только 40-мм пушка поставляется итальянской группой Leonardo. Остальное вооружение – противокорабельные ракеты Çakir производства Roketsan и зенитные ракеты Sungur, два дистанционно управляемых боевых модуля STAMP от Aselsan и два 12,7-мм пулемета.