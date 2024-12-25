Войти
Военное обозрение

На Украине нашли «доказательство», что БРСД «Орешник» «не является новейшей разработкой»

483
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украинские, а более всего натовские, эксперты продолжают разгребать завалы на заводе «Южмаш» в Днепропетровске (Днепре) после удара новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». Удается копателям отыскать и некоторые детали боеприпаса, если не врут.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, в отличие от своего советника Михаила Подоляка, не отрицает наличия у России новейшей баллистической ракеты «Орешник» и даже заявил, что Служба безопасности Украины и другие ведомства приступили к изучению обломков ракеты.

При этом украинцы выдвигают и активно тиражируют версию, что на самом деле по «Южмашу» был нанесен удар ракетным комплексом, собранном на основе РК РС-26 «Рубеж». В 2017 году в России собирались начать их производство, но затем отказались от этой идеи.

В качестве доказательства этой версии украинский телеграм-канал военной тематики Defense Express опубликовал фотографию одного из обломков ракеты, как утверждается, найденного на территории «Южмаша» после прилета. На фрагменте ракеты, не факт, что от «Орешника», указана дата производства детали — 12 апреля 2017 года.

То, что в этой ракете используется деталь, которой уже более 7 лет, прямо говорит, что собрали конкретно этот «Орешник» примерно в 2017-2018 годах. И именно с этого времени сама ракета где-то лежала на складе

— приходят к безапелляционному выводу авторы украинского телеграм-канала.

Источник изображения: topwar.ru

Рассуждения более чем странные. Почему в новейшей ракетной системе не могут использоваться некоторые детали, серийный выпуск которых налажен несколько лет назад? Такое допустимо, причём как в сфере ВПК, так и в сфере гражданской промышленности. Тем более, судя по изображению оплавленной детали якобы от «Орешника», это второстепенный крепежный элемент. К слову, это может быть и некая деталь, которая хотя и найдена на месте удара российской ракеты, никакого отношения к ней не имеет.

Впрочем, украинская пропаганда на этом не успокоилась. Еще дальше пошел бывший инженер-конструктор КБ «Южное» Александр Кочетков, который заявил, что разработка «Орешника» началась в Днепропетровске еще в советское время. По словам Кочеткова, данная баллистическая ракета происходит от советской разработки твердотопливной ракеты «Универсал». Ладно хоть не от «Царь-пушки»...

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российская система «Орешник» – это не просто модернизация старых систем, а новейшая разработка, которая демонстрирует высокий потенциал отечественной школы ракетостроения. Уже принято решение о серийном производстве ракет. В ближайшее время система будет поставлена на вооружение Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
РС-26 Рубеж
Компании
КБ "Южное"
Минoбороны РФ
Южмаш
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 19:52
  • 2
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену
  • 25.12 19:30
  • 6638
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 13:11
  • 8555
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.12 03:59
  • 1
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин