Польский генерал: российские войска владеют инициативой на всей линии фронта

Вальдемар Скшипчак отметил, что "в 2024 году украинская армия понесла большие потери, в связи с чем долгое время отступала"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Инициатива на всей линии фронта с Украиной принадлежит российским войскам, ВС РФ владеют стратегическим преимуществом. Об этом в интервью радиостанции TOK FM заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"У россиян стратегическое преимущество, они владеют инициативой вдоль всей линии фронта, наносят удары одновременно на нескольких направлениях", - сказал генерал.

"Сейчас в течение суток [у ВС РФ] продвижение на 1-2 км, а год назад было 200-300 м", - добавил он.

"К сожалению, в 2024 году украинская армия понесла большие потери, в связи с чем долгое время отступала", - напомнил Скшипчак.

По его мнению, "из сухопутного пространства многие [военные] действия перенесены в воздушное пространство, в войну дронов, и тут обе стороны имеют большой потенциал", - заключил генерал.

Вальдемар Скшипчак начал военную карьеру в 1980 году в чине подпоручика. В 2000 году получил генеральский чин. С 2006 по 2009 годы командовал сухопутными войсками Польши. В 2012 году стал заместителем министра обороны, ответственным в числе прочего за модернизацию военной техники.