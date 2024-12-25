Борисов: четыре спутника ГЛОНАСС готовы к запуску при необходимости

Глава госкорпорации "Роскосмос" отметил, что за год пополнили группировку дистанционного зондирования Земли высокодетальными спутниками разведки

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. 24 спутника ГЛОНАСС устойчиво работают на орбите, в случае необходимости для восполнения группировки на Земле готовы еще четыре аппарата. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"24 спутника устойчиво работают на орбите. При случае необходимости у нас готовы еще четыре спутника на Земле для восполнения этой группировки", - отметил он.

По его словам, за год Роскосмос пополнил группировку дистанционного зондирования Земли высокодетальными спутниками разведки, в том числе одним аппаратом "Ресурс-П" и одним радиолокационным спутником "Кондор". Еще один аппарат "Ресурс-П", уточнил Борисов, планируется запустить до конца 2024 года.