Первый полет кандидата в космонавты Анастасии Бурчуладзе может состояться на РОС

Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Кандидат в космонавты Анастасия Бурчуладзе в рамках своего первого полета может отправиться на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Мы <...> провели набор в отряд космонавтов, привели новых кандидатов. Конкурс был огромный, около 300 человек. 40% из кандидатов как раз были девушки. И приятно отметить, что сотрудница НПО им. С. А. Лавочкина Анастасия Бурчуладзе попала в отряд космонавтов. Возможно, будем готовить ее именно для миссии на РОС", - сказал Борисов в эфире телеканала "Россия-24".

Четвертый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса проходил с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) рассмотрел 296 заявлений с пакетами документов от претендентов, из которых 80 принадлежали женщинам. При этом 72 заявления были направлены военнослужащими, 51 - специалистами ракетно-космической отрасли.

Отбор успешно прошли четыре кандидата в космонавты - Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко, Александр Жеребцов и Анастасия Бурчуладзе. В сентябре они начали в стенах ЦПК двухлетнюю общекосмическую подготовку.