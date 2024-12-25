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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве

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Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве
Эксперт оценил возможности Украины создать ракету для удара по Москве.
Источник изображения: @ Guo Wenbin/Xinhua/Global Look Press

Военный эксперт Козюлин: Украина может создавать новые ракеты благодаря помощи Запада и наследству СССР

Украине оказывается всесторонняя западная помощь. Учитывая советский задел, доставшийся республике в наследство, нельзя исключать, что украинские специалисты ведут разработку ракет. На этом фоне России стоит подключить разведку и наносить превентивные удары по возможным местам производства оружия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее The Economist заявил о работе Украины над способной долететь до Москвы ракетой.

"В наследство от СССР Украине досталась хорошая ракетная промышленность. Именно там, кстати, когда-то разрабатывался комплекс "Сатана", а также ракеты "воздух-воздух", – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

За последние 30 с лишним лет страна растеряла определенный инженерный потенциал, но смогла приобрести и некоторые новые навыки, считает собеседник. На этом фоне он допускает, что Украина может работать над ракетами большой дальности.

"Украинским специалистам ранее удалось разработать "Нептун", который применяется противником в ходе конфликта. Более того, сейчас им оказывается западная помощь. Учитывая советский задел, на мой взгляд, к сообщениям СМИ стоит относиться серьезно", – полагает эксперт. Вместе с тем Козюлин усомнился, что материалом в The Economist Запад пытается прикрыть передачу Киеву дальнобойного оружия.

По его мнению, на фоне удара "Орешником" по днепропетровскому заводу "Южмаш", где в том числе производились ракеты, противник мог перенести разработки в подземные убежища и бункеры. "Российской стороне стоит внимательно к этому относиться. Важно подключить разведку к поиску этих объектов, чтобы пресечь малейшие попытки Киева. Не сомневаюсь, что это сейчас и делается", – заключил Козюлин.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Украина в режиме секретности пытается восстановить свою ракетную промышленность. По его данным, часть сборки ракет перенесена в защищенные бункеры, а производство компонентов проходит в "сотнях скрытых, ничем не примечательных" объектах.

На данный момент якобы разрабатываются более десяти проектов ракет, среди которых – "Трембита". Базовая модификация должна развивать скорость до 400 км/ч, а дальность ее полета составляет 200 км. Ракета названа в честь разновидности альпийского рога, которая является народным инструментом украинских горцев. На этот инструмент похож двигатель ракеты – длинная прямая труба с расширением на конце.

Впрочем, разрабатывается более крупная и мощная модель, которая, как пишет издание, "сможет достичь Москвы". После итоговых полевых испытаний начнется серийное производство этой ракеты. The Economist отмечает, что на разработку у инженеров-добровольцев ушло около полутора лет.

Руководитель проекта Сергей Бирюков назвал "Трембиту" "бомжом" ввиду ее невысокой стоимости. По его словам, затраты составляют не более 15 тыс. долларов за комплект с боеголовкой весом 20–30 кг, что делает ее производство относительно доступным. Дешевое производство может привлечь западных партнеров – такой вариант источник журнала, близкий к оборонной промышленности, называет лучшим способом расширения производства для Украины на фоне нехватки финансирования.

В августе Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия – ракеты-дрона "Паляниця", дальность полета которой, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, может достигать 600–700 км. В октябре на Украине сообщали о ее первых летных испытаниях. Затем осенью украинский министр обороны Рустем Умеров говорил о наращивании производства ракет. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что реально происходит в украинской ракетной промышленности.

Анастасия Куликова

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Россия
Украина
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