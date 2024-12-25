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ТАСС

Роскосмос обсуждает с экваториальными странами создание национальных космодромов

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Юрий Борисов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Юрий Борисов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

С Россией хотят работать, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Роскосмос обсуждает с рядом стран перспективы создания космической инфраструктуры для пусков ракет-носителей. В основном такие переговоры ведутся с экваториальными государствами, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Интерес неподдельный, с нами хотят и реально работают. Перечень мероприятий и услуг, которые мы предлагаем, очень широк - это создание <…> национальной инфраструктуры космической для запуска с территории той или иной страны ракет-носителей. По сути, создание космодромов. В основном обсуждаем это со странами, которые близки к экватору", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24". 

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