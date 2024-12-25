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Военное обозрение

«Резидент»: Зеленскому срочно нужна «победоносная операция», чтобы уйти от мирного предложения Трампа

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Источник изображения: topwar.ru

Так называемое «рождественское наступление», о котором неоднократно уже говорилось, все же состоится. Как пишет украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на информированный источник, Зеленскому срочно нужна любая «победоносная операция».

Киев сейчас находится под сильным давлением со стороны западной «партии мира», выступающей за прекращение конфликта путем переговоров. Зеленский на это идти не хочет, поскольку это не только конец его политической карьеры, но и с большой вероятностью физическая ликвидация. Единственный выход — это продолжение боевых действий с привлечением западной поддержки. Но на Западе умеют считать деньги и неудачнику их не дадут, поэтому ему нужна срочная «победа» на отдельном участке, а значит, «рождественское наступление» скоро начнется.

Наш источник сообщает, что на Зеленского сейчас очень «давят», требуя согласится на мирный кейс Трампа. Зеленский всячески пытается уйти из-под этого. Ему очень важно провести положительную наступательную операцию, которая повысит его шансы на продолжения войны.

- пишет канал.

Согласно ранее опубликованной информации, решение о проведении наступления в Киеве уже приняли, но в планы «немного» вмешалась ситуация под Покровском, который тоже терять никак нельзя до инаугурации Трампа. Поэтому было решено перебросить часть резервов на Покровское направление с целью остановить продвижение ВС России. Остановить не удалось, только приостановить, но резервы понесли потери. Сейчас все упирается в то, найдет ли Генштаб ВСУ необходимое количество войск для нового удара.

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Россия
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