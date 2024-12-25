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Британский флот вооружил ракетой NSM еще один фрегат "Тип-23"

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Фрегат "Портленд", базирующийся в Плимуте, стал вторым кораблем Королевского военно-морского флота Великобритании, вооруженным новыми противокорабельными ракетами NSM (Naval Strike Missile), способными нейтрализовать вражеские цели на расстоянии около 200 км.

Как уточняет Navy Recognition, в 2023 году систему NSM установили на однотипном фрегате "Сомерсет".

Пусковая установка противокорабельных ракет NSM на борту фрегата "Портленд", Великобритания

UK MoD


400-килограммовая ракета NSM заменяет устаревшую ракетную систему "Гарпун". В ноябре 2022 года норвежская компания Kongsberg объявила о сделке с правительством Великобритании на поставку NSM для вооружения 11 фрегатов класса "Тип-23" и шести эсминцев "Тип-45".

"Портленд" прошел эксплуатационные испытания после перевооружения на военно-морской базе в Норвегии при тесном сотрудничестве между Королевским флотом, Kongsberg Defence & Aerospace и британской Defense Equipment & Support. В ходе тестирования подтверждено, что ракета норвежской разработки может эффективно работать даже в сложных морских условиях.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM относится к пятому поколению. Она предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дальности до 185 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.

NSM развивает скорость от 0,7 до 0,9 числа Маха (858–1103 км/ч). Длина боеприпаса – 3,96 метра, масса – 407 кг.

Морская ударная ракета уже находится на вооружении Норвегии, США и Польши. Заказчиками NSM стали Австралия, Германия, Испания, Канада, Нидерланды, Малайзия и Румыния.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Испания
Канада
Малайзия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Румыния
США
Продукция
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