Голландских военнослужащих оснастят комплектами индивидуальной защиты от беспилотников

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Королевская армия Нидерландов планирует оснастить своих солдат индивидуальными средствами защиты от дронов, чтобы противостоять угрозе, которую представляют собой небольшие беспилотные летательные аппараты, сообщает издание Defense News.

Война на Украине и события на Ближнем Востоке показывают, что угроза беспилотников является серьёзной, а голландским войскам в настоящее время не хватает необходимого оборудования для эффективной защиты, отметил государственный секретарь по вопросам обороны страны Гийс Туинман в письме парламенту.

Военнослужащие (на поле боя) всё чаще сталкиваются с атаками или нежелательной разведкой с использованием небольших беспилотных систем… Возможность уничтожать БПЛА необходима для обеспечения безопасности наших военных и выполнения ими задач

- сказал Туинман.

По словам голландского чиновника, Нидерланды переходят на многоуровневые системы противовоздушной обороны для более крупных дронов, но борьба с небольшими и недорогими БПЛА с помощью таких систем неэффективна. Вместо этого солдаты в основном полагаются на личное оружие или стандартные системы вооружения. По данным издания, Минобороны Нидерландов планирует закупить средства борьбы с беспилотниками в первом квартале 2025 года на сумму от 50 до 250 миллионов евро.

Новые технологии включают электронно-оптические прицельные устройства для личного оружия, такие как лазеры, которые значительно повысят точность наведения на небольшие беспилотники на расстоянии 200 метров. Также речь идет о портативных глушителях сигналов дронов и портативных радиочастотных датчиках, которые позволяют раньше обнаруживать возможную угрозу со стороны беспилотников.

Нидерланды в первую очередь сосредоточатся на оснащении своих подразделений, дислоцированных вблизи линии фронта, в том числе на восточных границах НАТО. По словам Туинмана, российские беспилотники якобы в последнее время несколько раз нарушали воздушное пространство союзников по НАТО.

В сентябре в Нидерландах прошли учения НАТО по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых 19 стран-членов и три страны-партнёра, включая Украину, протестировали более 60 систем и технологий для обнаружения и нейтрализации дронов, в том числе глушители и датчики, пишет Defense News. Не только Нидерланды планируют оснастить своих военных антидроновыми технологиями. Бельгия недавно заключила контракт с Агентством по обеспечению и закупкам НАТО на поставку портативных глушителей и датчиков, а Германия и Великобритания закупают электронно-оптические средства наведения.