ВВС Аргентины получили из Дании первый истребитель F-16BM

ЦАМТО, 24 декабря. ВВС Аргентины получили из наличия ВВС Дании первый невооруженный двухместный истребитель F-16BM MLU Блок-10, предназначенный для обучения технических специалистов.

Как сообщает Defensa.com, самолет и технические компоненты были доставлены в Аргентину Службой технического обслуживания Министерства обороны Дании с базы в Ольборге на борту двух военно-транспортных самолетов C-130/KC-130H "Геркулес" 13 декабря. Торжественная церемония приемки и презентация самолета состоялась 23 декабря в присутствии министра обороны Аргентины Луиса Петри и высшего военного руководства на территории 6-й авиабригады в Тандиле.

Предоставленный Данией первый невооруженный двухместный истребитель F-16BM MLU Блок-10 предназначен исключительно для обучения технического персонала и специалистов и не будет использоваться для обучения летчиков. На данном образце будут проводиться все курсы технического обслуживания по всем ключевым направлениям, таким как проверка топливных, гидравлических, электрических систем и авионики, настройка вооружения, взаимодействие всех механических и электрических элементов.

Ожидается, что различные тренажеры, которые обеспечат полную подготовку летчиков и специалистов, прибудут в Аргентину через несколько месяцев. Получение первых шести заказанных боевых самолетов F-16AM/BM MLU ожидается к концу 2025 года с поставками до 2028 года (по шесть самолетов ежегодно).

Как уже сообщал ЦАМТО, принципиальное решение о приобретении F-16 из состава ВВС Дании было принято в конце 2023 года, а в январе 2024 года закупку одобрил пришедший к власти прозападный президент Аргентины Хавьер Милей. Соглашение о покупке 24 F-16AM/BM MLU было подписано министром обороны Луисом Петри на военно-воздушной базе "Скридструп" 16 апреля 2024 года.

Стоимость продажи официально не раскрывалась. Однако ранее сообщалось, что контракт общей стоимостью 650 млн. долл. разделен на две части. Так, около 338 млн. долл. будет выделено на приобретение 24 самолетов F-16A/B Блок-15, одного невооруженного самолета F-16 Блок-10 для обучения технических специалистов, 8 запасных двигателей, контейнеров целеуказания и разведки, средств радиоэлектронной борьбы, шлемов с нашлемной системой целеуказания JHMCS, инструмента, запасных частей, другого оборудования и услуг. Аргентине также будут поставлены четыре авиатренажера, обеспечена гарантия на пять лет и услуги подготовки пилотов и технических специалистов. Еще 312 млн. долл. требуется для закупки вооружений, включая ракеты AIM-9X "Сайдуиндер", AIM-120D AMRAAM, боеприпасы класса "воздух-поверхность".

В конце октября текущего года Госдеп США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и предоставление услуг по обслуживанию истребителей F-16, а также сопутствующих элементов логистики и поддержки программы. Полная стоимость заказа была оценена в 941 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 30 октября 2024 года.

Правительство Аргентины обратилось к США с запросом о продаже оборудования и предоставления услуг обслуживания 24 самолетов F-16 Блок.10/15. Запрос включал 36 усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 C-8 (AMRAAM); 2 секции наведения УР AIM-120 C-8 AMRAAM; 102 500-фунтовые свободнопадающие авиабомбы MK-82; 50 хвостовых комплектов аэродинамических поверхностей MXU-650 для 500-фунтовых УАБ с лазерным наведением GBU-12 Paveway II; 102 унифицированных программируемых взрывателя FMU-152A/B с системами FZU-63A/B; 50 компьютерных групп управления MAU-169L/B.

Кроме того, запрошены вооружение и вспомогательное оборудование; взрывчатые заряды, устройства, метательные ВВ и компоненты; радиостанции AN/ARC-238; единые системы планирования задач JMPS (Joint Mission Planning System); инертные взрыватели FMU-169D/B; наземная система поддержки (GSS) для Link-16; криптографические устройства KY-58M и KIV-78, загрузчики простых ключей AN/PYQ-10 (SKL), кабели безопасности связи (COMSEC) и другие устройства и оборудование для COMSEC; картриджи, ИК-ловушки и дипольные отражатели; практический тренажер системы обезвреживания взрывоопасных предметов; поддержка авионики; коммуникационное оборудование; идентификационные номера компьютерных программ (CPINS); поддержка базы данных радиоэлектронной борьбы; внесение модификаций и поддержка технического обслуживания; авиационные компоненты, детали и принадлежности; инструмент и лабораторное оборудование; запасные части, расходные материалы и принадлежности, поддержка ремонта и возвращения; поставка и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения; секретные и несекретные руководства и техническая документация; обучение личного состава и учебное оборудование; индивидуальное снаряжение; реактивное топливо; перегонка самолетов, дозаправка в полете и поддержка доставки; проведение исследований и обзоров; инженерная, техническая и логистическая поддержка со стороны правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как было заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит обороноспособность союзника вне НАТО в регионе Южной Америки. Основным подрядчиком для реализации проекта выбрана компания Lockheed Martin.