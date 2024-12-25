Кремль заявил, что СВО продолжится на фоне неготовности Киева к переговорам

Санкт-Петербург. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Украина пока не высказывает готовности к переговорам с Россией, поэтому Москва продолжает специальную военную операцию, которая продвигается успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как неоднократно говорил президент Путин, мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров. Поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины нет, мы продолжаем нашу операцию", - сказал Песков во вторник журналистам.

"Мы видим динамику, она говорит сама за себя. Идем вперед", - заявил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что конфликт на Украине закончится в 2025 году подписанием мирного соглашения или поражением одной из сторон.