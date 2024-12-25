Концерн «Калашников» отчитался о поставке крупной партии тактических перчаток для жаркого климата

Фото иллюстрационное Источник изображения: topwar.ru

Концерн «Калашников» продолжает поставку военного обмундирования российской армии, крупная партия тактических перчаток передана заказчику. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Входящее в состав концерна ООО «Триада-ТКО», разработавшее всесезонные комплекты полевого обмундирования нового образца для ВС России, поставило военным большую партию тактических перчаток, являющихся частью новой защиты рук от огня и механического воздействия. Перчатки предназначены для использования в теплую и жаркую погоду. Вероятней всего, пойдут в «Африканский корпус», который действует на территории Ливии и ряда других стран в Африке.

Как пояснили в концерне, материал перчаток не плавится под воздействием высоких температур и не пригорает к поверхностям, т. е. к коже. Кроме того, данные перчатки адаптированы для работы с оружием и гаджетами с сенсорным экраном. Т. е. перчатки не нужно снимать для работы с электроникой.

Источник изображения: topwar.ru

Из других достоинств отмечается материал изготовления — это износостойкая козья кожа и негорючий трикотаж, что позволяет эксплуатировать перчатки в тяжелых условиях. Эластичный материал и анатомический крой обеспечивают точную посадку на руку, а также эффективный хват. Регулировка объема запястья производится с помощью контактной ленты-липучки, имеются петли для удобного надевания и размещения на снаряжении. На указательном и большом пальце размещены специальные зоны с технологией Touch Screen для работы с сенсорными экранами.