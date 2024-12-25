В Минобороны РФ прошел брифинг по вопросу военно-биологической деятельности США в Африке

ЦАМТО, 24 декабря. США рассматривают Африку как полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

Ниже приведены тезисы доклада А.Ртищева на брифинге по военно-биологической деятельности США в Африке в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации продолжает анализ военно-биологической деятельности США на Украине и в других регионах мира. Ранее мы обращали ваше внимание на перенос незавершенных украинских проектов на территорию государств постсоветского пространства и Юго-Восточной Азии.

В настоящее время в зону повышенного интереса попала Африка. Администрация Соединенных Штатов рассматривает регион как неограниченный природный резервуар возбудителей опасных инфекций и полигон для натурных испытаний экспериментальных медицинских препаратов.

На основе анализа поступающих документов стала понятна структура системы, созданной американской администрацией для управления биологическими рисками на территории других государств. Она была успешно апробирована на Украине и в Грузии, а сейчас активно используется на африканском континенте. Деятельность данной системы направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. Одной из задач является анализ эпидобстановки вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов.

Развертывание американской системы биологического контроля в Африке проводится по уже отработанному сценарию

Хотел бы напомнить, что развертывание американской системы биологического контроля в Африке проводится по уже отработанному сценарию.

В первую очередь, высказывается озабоченность в связи с регулярными вспышками, например, сибирской язвы и туляремии – в одном регионе, ящура и чумы – в другом. Как правило, это происходит во время встреч послов США с представителями местного минздрава. Американские коллеги отмечают, что такие вспышки подрывают развитие экономического потенциала региона. Ставится под сомнение уровень подготовки руководящего состава и специалистов в части нейтрализации биологических угроз, высказывается необходимость повышения их квалификации.

На этом фоне предлагается создать в течение одного-двух лет центр диагностики заболеваний и тестирования медицинских препаратов, который займется изучением опасных патогенов и механизмов их мутаций, разработкой и тестированием современных вакцин.

Одновременно планируется вовлечение местных специалистов в научно-исследовательские проекты управления по снижению угрозы минобороны США (ДТРА). С этой целью озвучивается, что США подготовят трехмесячную программу обучения сотрудников центра.

Обсуждается вопрос интеграции региональных информационных комплексов в американскую электронную систему наблюдения за заболеваниями. Чаще всего представители ДТРА рекомендуют партнерам активизировать данный процесс, уделив особое внимание обеспечению бесперебойной работы соответствующего оборудования и сетевых коммуникаций.

Для этих целей, как правило, сразу выделяется от 5 до 10 млн. долларов США с возможным увеличением финансирования до 20 млн. с учетом реализации первой фазы проекта.

Результат "избирательной помощи" США странам Африки – деградация национальных систем здравоохранения, навязывание поставщиков медоборудования и препаратов

Для выстраивания взаимодействия с местными профильными министерствами привлекаются государственные органы Соединенных Штатов, частные подрядные компании, включая предприятия так называемой "Биг Фармы".

Результатом "избирательной помощи" является переход на американские стандарты подготовки персонала, а также передачи и обобщения информации о биологической обстановке, деградация национальных систем здраво-охранения, навязывание поставщиков медицинского оборудования и препаратов.

При этом втянутые в указанную систему государства-участники утрачивают национальный суверенитет в сфере биобезопасности и попадают в полную зависимость от США.

США активно наращивают военно-биологическое присутствие в Африке

Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами.

Активная деятельность в регионе осуществляется научно-исследовательскими организациями Минобороны США. Так, филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов.

Военно-медицинским центром американских Сухопутных войск в Кении развернута сеть из полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний в государствах Экваториальной Африки.

В Нигерии в 2024 году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория вооруженных сил республики, в штат которой на постоянной основе включены 10 специалистов Минобороны США.

В Сенегале завершается строительство нового лабораторного комплекса стоимостью 35 млн. долларов. В проекте задействованы те же компании-подрядчики Пентагона, что и на постсоветском пространстве – в Армении, Грузии, Казахстане и на Украине. Среди них "Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл", "Блэк энд Витч" и "Метабиота".

Соединенные Штаты не раскрывают конечные цели экспериментов, проводимых на африканском континенте

Для организации военно-биологических исследований Пентагон также использует существующие инфраструктуру и потенциал африканских стран. Заказчиками работ в интересах военного ведомства являются управление по снижению угрозы минобороны США (ДТРА), Агентство национальной безопасности и Госдепартамент.

Основными потребителями результатов исследований выступают медицинский НИИ инфекционных болезней и армейский исследовательский институт имени Уолтера Рида сухопутных войск США.

При этом Соединенные Штаты не раскрывают конечные цели проводимых экспериментов перед партнерами, которые часто не имеют представления о рисках, связанных с выполнением американских программ.

Вашингтон использует экономические проблемы африканских государств в сфере здравоохранения для организации исследовательской деятельности

Для организации исследовательской деятельности Вашингтон намеренно использует экономические проблемы африканских государств в сфере здравоохранения. Так, США направили на поддержку системы здравоохранения Гвинеи порядка 40 млн. долларов. Одновременно американская администрация инициировала в республике проект по изучению Лихорадки Ласса – тяжелого инфекционного заболевания, в отношении которого не существует средств профилактики и лечения. Особое внимание к данному государству обусловлено стремлением США нанести ущерб российско-гвинейскому экономическому сотрудничеству.

Финансируемые американцами биологические проекты в Нигерии направлены на борьбу с ВИЧ/СПИД. В качестве добровольцев нигерийские граждане принимают участие в клинической оценке противовирусных препаратов аффилированной с Пентагоном компании "Гилеад". Напомню, что данная фармкомпания проводила испытания своих препаратов на гражданах Украины.

В текущем году Пентагон приступил к активному исследованию возбудителей особо опасных инфекций в Замбии. При этом финансирование было направлено на повышение возможностей военно-медицинских учреждений и переподготовку медико-санитарного персонала.

Соединенные Штаты передали ЮАР 10 тысяч доз вакцины, которая не получила окончательного одобрения от ВОЗ

В ходе взаимодействия с ЮАР Соединенные Штаты добиваются организации на базе южноафриканского института трансмиссивных заболеваний совместного изучения вируса оспы обезьян. Вашингтоном было передано 10 тысяч доз вакцины от данного заболевания производства датской компании "Бавариан Нордик", которая не получила окончательного одобрения от ВОЗ и может применяться исключительно в отношении лиц из группы высокого риска.

В рамках инициативы "Геномы патогенов" проводится изучение особенностей возникновения инфекций и устойчивость патогенных микроорганизмов к медицинским препаратам. К реализации проекта привлечено более 20 биологических объектов в 18 африканских странах. Финансирование осуществляется через Центры по контролю и профилактике заболеваний США, а также подрядные организации и благотворительные фонды, которые тесно взаимодействуют с Пентагоном.

Обращает внимание факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входит редактирование геномов выявленных микроорганизмов, что может привести к усилению функций патогенов.

США, прикрываясь мониторингом инфекций и оказанием помощи развивающимся странам, наращивают военно-биологический потенциал

С учетом разработки африканским центром по контролю над заболеваниями "Стратегии биозащиты и биобезопасности Африканского союза", которую планируется принять в 2025 году, США активизировали консультации со странами региона, чтобы обеспечить удобные для Вашингтона положения документа.

Особую обеспокоенность американцев вызывает проводимая Россией и Китаем работа с государствами континента по разоблачению истинного содержания военно-биологических программ Соединенных Штатов в связи с возможным ограничением деятельности Пентагона в указанной сфере.

В то время, как заявленными целями являются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, на практике мы видим наращивание военно-биологического потенциала США в обход обязательств по КБТО.

Возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение

При этом прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании.

Примером являются такие инфекции, как желтая лихорадка, оспа обезьян и лихорадка долины Рифт, вспышка которой была зафиксирована в Каире на месте размещения военно-биологической лаборатории ВМС США.

Персонал компании "Метабиота" скрывал факты привлечения к работам в Африке сотрудников Пентагона

Мы уже обращали ваше внимание на реальных заказчиков военно-биологических проектов и попытки их работы под прикрытием подрядных организаций. Так, представленное на слайде предложение компании "Метабиота" адресовано научно-исследовательскому институту инфекционных болезней сухопутных войск США и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. Документ демонстрирует, что изучением патогенов в странах африканского континента занимается ДТРА, министерство внутренней безопасности, а также, для придания видимости "гуманитарного взаимодействия" – агентство США по международному развитию.

Напомню, что в настоящее время деятельность компании "Метабиота" прекращена на территории Африки. В соответствии с отчетом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда. В результате образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.

К незаконной военно-биологической деятельности на территории Африки причастен исследовательский институт Сухопутных войск США

На слайде приведены организаторы и участники незаконной военно-биологической деятельности на территории стран Африки. Среди них – военнослужащие исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида, сотрудники региональных подразделений управления по снижению угрозы минобороны США (ДТРА), Центров по контролю и профилактике заболеваний в Африке, представители Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. В их числе:

Алексис Робинсон – атташе управления по снижению угрозы минобороны США по Южной, Центральной и Восточной Африке, который принимал участие в обучении местных специалистов методам работы ДТРА в обмен на интересующие Пентагон сведения.

Хелена Мери и Марк Бреда – региональные директора армейского научно-исследовательского института им. Уолтера Рида в Нигерии и Танзании. Выступали в качестве организаторов отбора биоматериала местного населения в интересах американского военного ведомства, а также проведения испытаний нелицензированных лекарственных препаратов.

Джейн Вахира – главный исполнительный директор Кенийского института по производству ветеринарных вакцин. Содействовала в предоставлении американским специалистам неограниченного доступа к коллекции особо опасных патогенов Кении.

Джон Нкоимо – глава командования специальных операций в Кении. Курировал программу ДТРА по расширению возможностей сил обороны Кении в обращении с химическими, биологическими, радиационными и ядерными веществами.

В результате анализа полученной документации было установлено более 30 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов, сотрудники посреднических организаций и частных компаний.

Зарубежные СМИ и эксперты обратили внимание на информацию о военно-биологической деятельности США на африканском континенте

Необходимо отметить, что ранее озвученная в ходе брифингов Минобороны России информация о военно-биологической деятельности США на африканском континенте была услышана зарубежными средствами массовой информации и экспертным сообществом.

Соответствующие комментарии были размещены в европейских и американских СМИ, а также на информационных порталах Ближневосточного региона.

Особое внимание уделено переносу незавершенных военно-биологических исследований с территории Украины.

Так, в материалах издания "Дэйли телеграф" отмечено, что: "… Пентагон вынужден перенести незавершенные исследования в рамках украинских проектов в другие регионы…". Подобная публикация представлена и на сайте индонезийского агентства "Азия Тудэй".

В материалах изданий "Дипломат", "Булавайо" высказывается озабоченность в связи с проведением американскими военными биологами закрытых работ в природных очагах ряда африканских государств, а также планами Пентагона по развертыванию сети биолабораторий.

Целый ряд изданий выразили озабоченность деятельностью американской частной военной компании "Бэнкрофт" на территории Центральноафриканской республики в интересах ДТРА. Французское медиа-издание "Эр-Эф-Ай" связало такую активность ЧВК с попыткой выгородить основного координатора военно-биологических проектов из зоны общественного внимания.

Интернет-издание "Геополитика" опубликовало статью о совместной деятельности ДТРА и американской некоммерческой организации "Эр-Ти-Ай-Интернешнл" по мониторингу инфекционных заболеваний в Африке, которая, по мнению издания, является компонентом более широкой инициативы Пентагона по "биологическому шпионажу".

Пристальное внимание региональных СМИ привлекли факты проведения испытаний клинических препаратов, не получивших одобрение ВОЗ, на населении африканских государств.

МО РФ предостерегает африканских партнеров от сотрудничества с Соединенными Штатами в военно-биологической сфере

Таким образом, на фоне поступательного укрепления позиций России в Африке, в том числе в сфере биобезопасности, Соединенные Штаты стремятся не допустить ослабления своего влияния в регионе. В этой связи хотелось бы еще раз напомнить о непрозрачных методах работы Вашингтона и предостеречь наших африканских партнеров от сотрудничества с Соединенными Штатами в военно-биологической сфере.

Как показывает практика, подобное взаимодействие оборачивается утратой национального суверенитета в сфере биобезопасности и ухудшением ситуации с заболеваемостью".