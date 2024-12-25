KNDS Deutschland заключила контракт на поставку ОБТ "Леопард-2A8" ВС Литвы

ЦАМТО, 24 декабря. Немецкая компания KNDS Deutschland GmbH сообщила о подписании контракта на поставку 44 основных боевых танков "Леопард-2A8" ВС Литвы.

Контракт подписан с Федеральным ведомством по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw), действующим от имени Агентства по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО Литвы.

Литва стала 23-й страной мира, которая приобрела ОБТ "Леопард-2". Стоимость контракта составляет 950 млн. евро (990 млн. долл.). Помимо танков, соглашение включает поставку комплексного пакета запасных частей и обеспечение логистики.

МНО Литвы 30 мая 2024 года подписало с Германией соглашение о совместной закупке основных боевых танков "Леопард-2A8". Присоединение к данному рамочному соглашению позволяет ВС Литвы приобретать современные ОБТ на тех же условиях, что и ВС Германии.

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене в ходе визита в Берлин 16 декабря подписала соглашение, которым уполномочила BAAINBw от имени МНО Литвы заключить с компанией KNDS Deutschland контракт поставку 44 танков "Леопард-2A8" и сопутствующего оборудования.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2024 года Государственный совет обороны Литвы одобрил предложение о включении в Закон о формировании структуры вооруженных сил создание нового соединения, пехотной дивизии, а также ее оснащения танками "Леопард-2". В октябре 2024 года госсовет обороны принял окончательное решение о покупке "Леопард-2A8".

Решение о покупке "Леопард-2" было основано на результатах оценки, проведенной МНО Литвы и другими соответствующими учреждениями с учетом политических, экономических и финансовых аспектов. По результатам оценки МНО Литвы было поручено начать переговоры с немецкими производителями и другими странами-партнерами, заинтересованными в приобретении немецкой техники.

Ранее, 1 октября 2024 года, глава военного ведомства Литвы (на тот момент) Лауринас Кащюнас подтвердил в интервью телеканалу LRT намерение до конца года заключить контракт на поставку ОБТ "Леопард-2" для формирования первого литовского танкового батальона. Совместно с Германией и другими странами-партнерами, будет приобретена новейшая версия данного танка – "Леопард-2A8". В состав состоящего из трех рот танкового батальона войдут 44 танка.

"Леопард-2A8" будет оснащен, среди прочего, системой активной защиты "Трофи", которая обеспечит ему эффективную защиту в секторе 360 град. от противотанковых ракет и БЛА.