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ТАСС

Правительство Италии одобрило декрет об оказании военной помощи Украине

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Флаги Италии и Украины
Флаги Италии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Помощь продлили до 31 декабря 2025 года

РИМ, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство Италии одобрило декрет о продлении оказания помощи Украине, в том числе военной, еще на год, до 31 декабря 2025 года. Как пишет газета Il Fatto quotidiano, указ должен быть формально одобрен в парламенте, когда законодательный орган возобновит работу после праздничной паузы.

При этом ожидается формальное представление текста министром обороны Гуидо Крозетто, который, по данным газеты, выразил надежду, что этот декрет, как и готовящийся 10-й пакет военной помощи, будут последними. Более того, он выразил надежду, что декрет не будет реализован в конкретных мерах ввиду перспективы начала мирных переговоров. Издание указывает, что кабмин действует с крайней осторожностью в вопросе помощи Украине, концентрируясь больше на теме постконфликтного восстановления, в ожидании инаугурации Дональда Трампа. По данным газеты, премьер-министр Джорджа Мелони будет присутствовать на церемонии.

Итальянский парламент одобрил декрет об оказании помощи Украине в марте 2022 года, затем он дважды продлевался, хотя оппозиционные "Движение "5 звезд" и "Альянс "зеленых" и левых" начали голосовать против. Направление оружия не поддерживает и входящая в правящую коалицию партия "Лига", что, как пишет Il Fatto quotidiano, является также определенным сдерживающим фактором. 

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Италия
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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