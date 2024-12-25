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Военное обозрение

Испанское издание: у стран НАТО будут проблемы с расходами на оборону

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Источник изображения: topwar.ru

Странам-членам Североатлантического альянса не удастся начать расходовать на оборону три процента от своего ВВП, как этого хотелось бы руководству альянса, так как не все члены блока смогли выполнить планку и в два процента, пишет испанская газета El País, ссылаясь на свои источники.

Можно договориться о постепенном повышении, но более важно обеспечить, чтобы все достигли цифры в 2 процента, которая уже была согласована в качестве минимального уровня расходов, а не потолка

- заявил неназванный представитель дипломатического сообщества одной из стран НАТО.

По словам собеседника издания, на страны НАТО оказывается все большее давление, чтобы те начали повышать долю ВВП, предназначенную на оборонные расходы.

Отмечается, что многие страны, входящие в альянс, до сих пор тратят много меньше 2 процентов от ВВП, хотя эта планка уже давно была объявлена. Среди этих стран называются Бельгия, Люксембург, Словения и Испания, расходующая на оборону лишь 1,28%. Крупнейшие европейские члены альянса Франция и Германия, вроде как, достигли показателя в 2%, однако экономистами это оспаривается.

Напомним, что Дональд Трамп, еще будучи президентом США на первом сроке, требовал от европейских стран больше тратить на оборону и очевидно, что с приходом вновь к власти он будет снова этого добиваться. Теперь он заявляет, что натовским странам Европы пора тратить на оборону 5% ВВП.

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Германия
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Люксембург
Словения
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Франция
Персоны
Трамп Дональд
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