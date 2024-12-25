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Интерфакс-АВН

Борисов сообщил о контрактах "Роскосмоса" с Индией, Китаем и Ираном

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Ю.Борисов
Ю.Борисов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о подписании контрактов с Индией, Китаем, Ираном и Алжиром, ведутся переговоры о работах с Южно-Африканской Республикой.

"Что касается освоения новых рынков, мы очень активно за последние два года, и особенно в прошедшем году, работаем с коллегами из БРИКС. Существуют контракты с такими странами, как Индия, Китай, Иран, Алжир. Намечаются неплохие работы с Южно-Африканской Республикой, рядом африканских стран", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

Он отметил, что госкорпорация снижает планируемые убытки и в ближайшее время планируется выйти на прибыльность всей отрасли.

"Сама госкорпорация уже по итогам этого года будет прибыльной", - заявил Борисов.

26 апреля 2023 года Борисов сообщил, что Китай заинтересован в российских компетенциях по созданию ракетных двигателей.

10 апреля первый замглавы "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия обсуждает с индийской стороной объем поставок ракетных двигателей РД-191, надеется подписать контракт в ближайшей перспективе.

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Страны
Алжир
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