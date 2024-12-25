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ТАСС

МО РФ указало на наращивание военно-биологического присутствия США в Африке

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Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев
Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев.
Источник изображения: © Минобороны России

Филиалы военно-медицинского центра ВМС США размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны РФ, подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на Африканском континенте наращивается быстрыми темпами. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на Африканском континенте наращивается быстрыми темпами. Активная деятельность в регионе осуществляется научно-исследовательскими организациями Минобороны США", - отметил он.

Ртищев указал, что филиалы военно-медицинского центра ВМС США размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов. Этим же центром в Кении развернута сеть из полевых станций для мониторинга распространения инфекционных заболеваний в государствах Экваториальной Африки. А в Нигерии, по его словам, в 2024 году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория вооруженных сил республики. В штат последней включены 10 специалистов Минобороны США.

Ртищев обратил внимание, что для организации военно-биологических исследований Пентагон также использует существующие инфраструктуру и потенциал африканских стран. Заказчиками работ в интересах военного ведомства являются Агентство по сокращению угрозы оружия массового поражения Минобороны США (ДТРА), Агентство национальной безопасности США и Госдепартамент. Основными потребителями результатов исследований выступают армейский исследовательский институт имени Уолтера Рида и медицинский НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск США.

"При этом Соединенные Штаты не раскрывают конечных целей проводимых экспериментов перед партнерами, которые часто не имеют представления о рисках, связанных с выполнением американских программ", - указал замначальника войск РХБЗ. 

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