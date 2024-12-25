Индия 30 декабря запустит два спутника для отработки их стыковки на орбите

Миссия также включает эксперименты с микрогравитацией

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 декабря. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует 30 декабря запустить в космос два спутника для отработки их стыковки на орбите.

"Запуск запланирован на 30 декабря 2024 года в 21:58 (19:28 мск - прим. ТАСС) с космодрома в Шрихарикоте", - говорится в сообщении ISRO в Х.

Используя ракету PSLV-C60, ISRO выведет два спутника Chaser и Target на высоту 470 км для демонстрации технологии космической стыковки. Основная цель - разработать и протестировать системы, необходимые для сближения, стыковки и расстыковки двух космических аппаратов. Миссия также включает эксперименты с микрогравитацией.

Как указывают в организации, миссия, получившая название SpaDEX, представляет собой ключевой шаг для подготовки к созданию в будущем индийской космической станции и миссий на Луну. "Миссия SpaDEX имеет решающее значение для амбиций Индии в исследовании космоса", - сказал журналистам представитель ISRO. "Она делает Индию четвертой страной в мире, которая достигла передовых технологий стыковки", - добавил он.

Правительство Индии одобрило четыре крупных проекта в сфере космоса, включая следующую миссию на Луну и исследование Венеры. Среди проектов - лунная миссия "Чандраян-4". В ходе нее планируется сбор лунных образцов и доставка их на Землю для научного изучения. Спутник к Венере будет запущен к 2028 году. Автоматическая станция "Венера - орбитальная станция" проведет детальное изучение поверхности и недр, ионосферы и влияния Солнца на атмосферу этой планеты.

По словам директора ISRO, кабмин Индии также утвердил создание индийской космической орбитальной станции, которая будет состоять из пяти модулей. Запуск первого из них запланирован к 2028 году, полностью станция будет готова к 2035 году. С борта орбитальной станции стартует к Луне пилотируемый корабль, экипажу которого предстоит совершить посадку на поверхность естественного спутника Земли к 2040 году.