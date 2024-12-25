В России обезопасят расчеты противотанковых «Конкурсов»

«Калашников» разработал комплект дистанционного управления ПТРК «Конкурс-М»

Концерн «Калашников» на основе опыта специальной военной операции (СВО) разработал комплект дистанционного управления противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Конкурс-М», который обезопасит расчеты ПТРК в случае атаки огневой позиции. Об этом генеральный директор концерна Алан Лушников сообщил в интервью ТАСС.

Он отметил, что концерн недавно получил разрешительную документацию на комплект оборудования для дистанционного проводного управления «Конкурсом».

«Мы сделали дистанционное управление, основываясь на опыте боевого использования ПТРК в зоне спецоперации, с целью максимально обезопасить расчет комплекса от огня противника: это оборудование позволяет военнослужащим выполнять поиск и поражать вражеские цели из укрытия, находясь на достаточном удалении от пусковой установки», — сказал Лушников.

Гендиректор добавил, что одно устройство позволяет оператору поочередно управлять тремя пусковыми установками ПТРК в светлое время суток. Соединив четыре кабеля, боец может управлять установкой на расстоянии до 100 метров. Монтаж оборудования и подготовка к боевой работе занимают менее 20 минут.

ПТРК «Конкурс-М» приняли на вооружение в 1991 году. Управляемая по проводу ракета комплекса способна пробить до 800 миллиметров брони. Боеприпас оснащен кумулятивной боевой частью весом 2,7 килограмма. Совершая выстрел и управляя ракетой, оператор должен находиться возле пусковой установки.

В октябре Минобороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Днепр» применили установленный на роботизированную платформу ПТРК «Фагот» в зоне проведения СВО. Комплекс установили на гусеничное шасси.