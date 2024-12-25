Saab продолжит модернизацию истребителей JAS-39C/D "Грипен"

Модель истребителя Saab JAS-39C/D Gripen в окраске ВВС Болгарии в экспозиции 13-й оборонной выставки HEMUS-2018 в Пловдиве, май 2018 года.

ЦАМТО, 24 декабря. Агентство по МТО ВС Швеции (FMV) сообщило о подписании с Saab дополнительного контракта на проведение модернизации истребителей JAS-39C/D "Грипен" для их оснащения перспективными ракетами класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Стоимость соглашения составила 466 млн. шведских крон.

Как заявил руководитель направления аэронавтики Saab Ларс Тоссман, расширение контракта является важным шагом вперед для усиления обороноспособности Швеции. Интеграция новых ракет также демонстрирует приверженность компании предоставлению высококачественных решений.

Как предполагается, интеграция новых ракет значительно повысит боевые возможности JAS-39C/D "Грипен" и позволит самолету оставаться ядром военного потенциала Швеции на годы вперед.