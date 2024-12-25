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ТАСС

Келлог: Трамп хочет прочного и справедливого мира на Украине

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Кит Келлог
Кит Келлог.
Источник изображения: © Drew Angerer/ Getty Images

По словам спецпосланника по Украине следующего американского лидера, "желание принести мир в регион - это приоритет номер один в международной повестке Трампа"

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп хочет добиться устойчивого и справедливого мира на Украине. Об этом заявил спецпосланник по Украине следующего американского лидера Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

"Он [Трамп] хочет мира [на Украине], который будет справедливым, устойчивым и безопасным", - сказал он. По словам Келлога, "желание принести мир в регион - это приоритет номер один в международной повестке Трампа".

На протяжении предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что добьется выхода из украинского кризиса дипломатическим путем еще до своей инаугурации. 27 ноября он выдвинул кандидатуру Келлога на должность своего помощника и спецпосланника США по Украине и России. Келлог выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров. Он предлагал убедить Москву и Киев возобновить диалог, зафиксировав текущую линию фронта.

Президент России Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта, в число которых вошли вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, отмена всех западных санкций в отношении Москвы и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. 

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