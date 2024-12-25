«Роскосмос» синхронизировал с НАСА сроки завершения МКС

«Роскосмос» и НАСА договорились о сроках завершения работы МКС

Госкорпорация «Роскосмос» договорилась с НАСА о предполагаемых сроках завершения работы Международной космической станции (МКС). Об этом глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил в интервью телеканалу «России-24».

«Чтобы не иметь перерывов в пилотируемой программе, мы синхронизировали предполагаемые сроки завершения МКС, которые мы обсуждаем с нашими американскими коллегами», — заметил Борисов. Также глава госкорпорации отметил, что Россия начнет пилотируемые полеты на новую Российскую орбитальную станцию (РОС) примерно в то же время, когда выйдет из проекта.

«В 2027 году выводим первый модуль, научно-экспериментальный модуль, затем шлюзовой и стыковочный, потом базовый. И завершение формирования станции произойдет на рубеже 2032-2033 годов», — подчеркнул Юрий Борисов. Глава «Роскосмоса» пояснил, что первые пилотируемые полеты должны начаться с 2028 года.

В апреле 2023 года страны — участницы МКС поддержали продление эксплуатации Международной космической станции после 2024 года. Россия пообещала, что поддержит продление использования станции до 2028 года.

В начале декабря глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что госкорпорация планирует контактировать с администрацией Трампа по вопросу МКС. «Окончательный сценарий еще, наверное, будет уточняться, в том числе с приходом новой администрации НАСА», — заметил Борисов, уточнив, что предварительно прекращение эксплуатации станции намечено на 2030 год.