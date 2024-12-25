На Балтике стартовали испытания двенадцатого корабля типа "Буян-М"

Новейший малый ракетный корабль "Ставрополь" проекта 21631 (шифр "Буян-М"), построенный на Зеленодольском заводе имени Горького для Балтийского флота, вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств.

На палубе МРК проекта 21631 Минобороны РФ

Позднее, не следующих этапах ЗХИ, экипаж выполнит стрельбы по морским и воздушным мишеням различными системами вооружения МРК.

После завершения заводских и государственных испытаний корабль войдет в состав Балтийского флота.

"Ставрополь" – 12-й корабль типа "Буян-М", предназначенный для ВМФ России. Его заложили в июле 2018 года. Корабль спустили на воду в начале июня 2024 года.

Водоизмещение МРК типа "Буян-М" составляет 949 тонн при длине в 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.

В арсенал корабля входит 100-мм артиллерийская установка А-190, зенитная установка АК-630М-2 "Дуэт" с двумя шестиствольными орудиями, пулеметы и зенитные ракеты "Гибка-Р". МРК оборудован установкой вертикального пуска 3С14, которая вмещает восемь высокоточных ракет "Калибр" или "Оникс".

В составе Балтийского флота несут службу четыре корабля проекта 21631: "Зеленый Дол", "Серпухов", "Град" и "Наро-Фоминск".