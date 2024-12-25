Германия совместно с Данией передала Украине 15 танков "Леопард-1А5"

ЦАМТО, 24 декабря. Германия совместно с Данией передала Украине еще 15 танков "Леопард-1А5", также Берлин направил одну батарею ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS и одну батарею ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в сообщении, размещенном на портале кабмина Германии.

Из обновленной информации следует, что ФРГ совместно с Данией передала Украине еще 15 боевых танков "Леопард-1A5" с запасными частями (всего их передано 103 ед.). Кроме того, были переданы 30 бронемашин с повышенной защитой от мин класса MRAP (всего их передано также 103 ед.), танковые боеприпасы для ОБТ "Леопард-1/2" из запасов Бундесвера и промышленности (количество не указано).

Помимо этого, ВСУ был передан еще один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS (всего теперь Киев получи шесть таких комплексов) и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM (в общей сложности теперь их передано пять).