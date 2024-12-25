В Новую Зеландию прибыл последний новый самолет ВТА C-130J-30 "Геркулес"

ЦАМТО, 24 декабря. Минобороны Новой Зеландии сообщило о прибытии на авиабазу Окленд пятого (из пяти заказанных для ВВС страны) самолета ВТА C-130J-30 "Геркулес".

Таким образом, заказчику поставлены все приобретенные самолеты. Ожидается поставка нового полнофункционального летного тренажера. Строительство здания для его размещения на базе в Окленде уже завершено. Обучение экипажей ВВС Новой Зеландии продолжается в США и Новой Зеландии.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Новой Зеландии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 5 самолетов ВТА C-130J-30 "Геркулес", а также сопутствующего оборудования, средств самообороны и услуг общей стоимостью до 1,4 млрд. долл.

Правительство Новой Зеландии одобрило приобретение пяти C-130J-30 в июне 2020 года. Проект стоимостью 1,521 млрд. новоз. долл. (около 1 млрд. долл. США) также предполагает поставку полнофункционального летного тренажера, другой вспомогательной техники, пакета обучения летного и технического состава.

Новые C-130J-30 заменят состоящие на вооружении около 60 лет устаревшие C-130H "Геркулес", которые должны быть выведены из эксплуатации до 31 января 2025 года. Их планируется продать заинтересованным странам.

Помимо стандартных задач, новые самолеты будут применяться для поддержки гуманитарных операций и оказания помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Первый новый C-130J-30 был передан Министерству обороны Новой Зеландии 8 августа на предприятии Lockheed Martin в Мариетте (шт.Джорджия) и прибыл в страну 10 сентября 2024 года. Второй и третий самолеты прибыли в Окленд 29 сентября 2024 года, четвертый – 29 октября 2024 года.

Как сообщалось, самолеты оснащаются дополнительным оборудованием, включая широкополосные системы связи, высокоскоростную систему спутниковой связи и электрооптическую / инфракрасную камеру. Система спутниковой связи позволит передавать изображения, видео и данные в режиме реального времени, а камера – осуществлять разведку с воздуха, в том числе в то время, когда самолет выполняет транспортные задачи, что особенно полезно при проведении гуманитарных операций, операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях, а также поисково-спасательных операций.